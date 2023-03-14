Hilal Kaplan'dan 6284 mesajı! 'Bir nas gibi savunulmasını anlayamıyorum'
Son günlerin tartışmalı konularından 6284 nolu yasaya ilişkin değerlendirmede bulunan Hilal Kaplan, "6284 nolu kanunun âdeta nas gibi savunulmasını anlamakta güçlük çekiyorum." dedi.
Yeniakit.com.tr
Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma şartları arasında sunduğu 6284 sayılı yasanın kaldırılması talebi, Türkiye'nin gündemine oturdu.
Sözde kadın savunucuları, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'ni hedef alırken, gazeteci Hilal Kaplan'dan da bir değerlendirme geldi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kaplan, "6284 nolu kanunun âdeta nas gibi savunulmasını anlamakta güçlük çekiyorum. Bu kanunun sorunlu tarafları vardır ve gözden geçirilmelidir." dedi.