Hilal Kaplan, Erdoğan'ın rahatsızlığını yazdı! Kulislere yansıyan bilgilere göre...

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında rahatsızlık geçirmesini değerlendirdiği yazısında, "Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan yayın öncesi de rahatsızlıktan muzdaripti, doktorları yayına çıkmamasını istemişti ancak Erdoğan 'Söz verdik' diyerek mide rahatsızlığına rağmen yayına çıkmıştı. Israrının nedeni, halkına duyduğu saygıydı. Erdoğan etiyle kemiğiyle yayına geri döndü, rahatsızlığının hafif olduğunu vurguladı. Ancak canlı yayına ara verilen o 20 dakikada ülkede zaman yavaşladı sanki. Yoldaşı, muhalifi çoğunluk üzüldü, dua etti" ifadelerini kullandı.