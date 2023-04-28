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Medya Hilal Kaplan, Erdoğan'ın rahatsızlığını yazdı! Kulislere yansıyan bilgilere göre...
Medya

Hilal Kaplan, Erdoğan'ın rahatsızlığını yazdı! Kulislere yansıyan bilgilere göre...

Yeniakit Publisher
2023-04-28 10:46:00 -
Hilal Kaplan, Erdoğan'ın rahatsızlığını yazdı! Kulislere yansıyan bilgilere göre...

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında rahatsızlık geçirmesini değerlendirdiği yazısında, "Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan yayın öncesi de rahatsızlıktan muzdaripti, doktorları yayına çıkmamasını istemişti ancak Erdoğan 'Söz verdik' diyerek mide rahatsızlığına rağmen yayına çıkmıştı. Israrının nedeni, halkına duyduğu saygıydı. Erdoğan etiyle kemiğiyle yayına geri döndü, rahatsızlığının hafif olduğunu vurguladı. Ancak canlı yayına ara verilen o 20 dakikada ülkede zaman yavaşladı sanki. Yoldaşı, muhalifi çoğunluk üzüldü, dua etti" ifadelerini kullandı.

 

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında rahatsızlık geçirmesini değerlendirdiği yazısında, "Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan yayın öncesi de rahatsızlıktan muzdaripti, doktorları yayına çıkmamasını istemişti ancak Erdoğan 'Söz verdik' diyerek mide rahatsızlığına rağmen yayına çıkmıştı. Israrının nedeni, halkına duyduğu saygıydı.

Erdoğan etiyle kemiğiyle yayına geri döndü, rahatsızlığının hafif olduğunu vurguladı. Ancak canlı yayına ara verilen o 20 dakikada ülkede zaman yavaşladı sanki. Yoldaşı, muhalifi çoğunluk üzüldü, dua etti" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın rahatsızlığının dünya basınında yer bulduğunu kaydeden Kaplan, "Önce sara krizi dediler, sonra kalp krizi... Milyonlarca kalp aynı duada buluştu. Gökten kemik yağmadı. Başkan Erdoğan, dün Akkuyu Nükleer Enerji Santrali açılışına videokonferans yoluyla katıldı. Dosta güven, düşmana korku vermeye devam etti" diye yazdı.
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Yorumlar

Uğur

Kiraya sınır konmasaydı da vahşi ev sahipleri sayesinde Zilletçiler soğana muhtaç kalmayıp gerine gerine kira yaygarası mı yapsaydı? Sözde Reisçi olan bir ev sahibi olarak Zilletçiler kiralar yüzünden yaygara yaparken kiralardan rahatsız mıydın? Üstelik ev sahipleri sınıra rağmen tam da seçimden önce ara zam istiyor. Bir de sınır olmasaydı kiracıları Reisten tamamen kaçıracaklardı.

haydar

ettik ettik duvamı bettuvamı ettik )))))))
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