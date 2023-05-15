Hilal Kaplan çok sert çıktı! Aklımızla dalga geçmeyin
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, muhalefetin seçime yönelik algı operasyonlarına çok sert tepki gösterdi.
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, muhalefetin seçime yönelik algı operasyonlarına çok sert tepki gösterdi.
“Yazıyı yazdığım saatlerde cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları netleşmemişti. Ancak netleşen durum şuydu: Kılıçdaroğlu iddia ettiği gibi önde falan değil, 5 puan gerideydi.
CHP fonlu ANKA Ajansı'nın gece yarısı baktığım verilerine göre bile Kılıçdaroğlu tam 4 puan geride” diyen Kaplan, “Dolayısıyla ‘Öndeyiz’ diyerek kendini daha fazla komik duruma düşürmese iyi olur. Hem AK Parti manipülasyon yapacak olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç yüzde 50'nin altında göstermezdi; aklımızla dalga geçmeyin” ifadelerini kullandı.
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