Hilal Kaplan çok fena kudurtacak! Helal olsun bacım

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Doğu'daki belediye imkânlarını Kandil'e peşkeş çekmeye hazırlanan, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'ndaki çekinceleri kaldırma sözünü defaatle tekrar ederek hem mali hem de kolluk özerkliği vaat eden, Demirtaş başta olmak üzere hapisteki tüm PKK'lı "tutsak"ları salmayı "müjdeleyen" ama Çankırı'ya, Yozgat'a, Trabzon'a gidince "Kandil'i başlarına yıkacağız" diyebilen muhalefetin riyakârlığını gözler önüne serdi.

Kaplan, yazısında şunları kaydetti:

" 'Yarın Bay Kemal ve yardımcıları Kürdîstan Bölgelerinde miting yapacak. Burda verilecek mesajlar çok önemli. Kürdîstan halkı bu mesajları dikkatle dinleyecektir.'



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HDP'nin yeni sürümü olan Yeşil Sol Parti gönüllüleri hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaptığı Ağrı, Van ve Batman mitingleri böyle duyurulmuş. Gören göz için her şey açık ve net aslında.

Doğu'daki belediye imkânlarını Kandil'e peşkeş çekmeye hazırlanan, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'ndaki çekinceleri kaldırma sözünü defaatle tekrar ederek hem mali hem de kolluk özerkliği vaat eden, Demirtaş başta olmak üzere hapisteki tüm PKK'lı "tutsak"ları salmayı "müjdeleyen" ama Çankırı'ya, Yozgat'a, Trabzon'a gidince "Kandil'i başlarına yıkacağız" diyebilen garip bir riyakârlık hâli..."