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Gündem Hilal Kaplan aldığı tehditleri canlı yayında açıkladı
Gündem

Hilal Kaplan aldığı tehditleri canlı yayında açıkladı

TRT Yönetim Kurulu üyesi ve Sabah Gazetesi köşe yazarı gazeteci Hilal Kaplan, sosyal medya üzerinden altığı tehditleri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 12:19:00 -

Hilal Kaplan, "Sosyal medyada idam edilirsin diyenler bile oluyor. Yargılanırsak da yargılanırız. Sıkıntı değil" dedi...

 

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu TRT Yönetim Kurulu üyesi ve Sabah Gazetesi köşe yazarı gazeteci Hilal Kaplan oldu.

Buket Aydın’ın “Hilal Kaplan kendisini nasıl konumlandırıyor” sorusuna yanıt veren Kaplan, “Yandaşlıktan kasıt bir görüşü kendi çıkarı için benimsemek kast ediliyor. Ben köprü direnişindeydim 15 Temmuz'da. Seçilmiş bir irade var ve o irade gayri meşru yollarla devrilmeye çalışılıyor. Çek mağdurları meselesi var mesela. Eleştiriyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden imzamızı çektik ama ben 3 yıldır bundan imzamızı çekmemiz lazım yazıyordum. Bunlar da göz ardı ediliyor” ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik eleştirilere de karşı cevap veren Hilal Kaplan, “Cevap verme hakkımız olmalı, ya hukuk içerisinde ya da ekranda. Herhalde diyorum sözüm mü çok etkili. Bir yıldırma politikası bu herhalde. Sosyal medyada idam edilirsin diyenler bile oluyor. Yargılanırsak da yargılanırız. Sıkıntı değil” diye konuştu.

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Yorumlar

cenk

Sen mi şehit olucan ...

korkak hainler, cesaret karakter ve yürek işidir GERÇEKTİR bre cinsiyet işi ve SANAL değil şerefsizler!

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