Hikmet Karaman geri dönüyor!

Hikmet Karaman'ın yeni takımının neresi olacağı belirsizliğini koruyor. Bir süredir teknik direktör arayan Göztepe'de taraftarların bir bölümü, göreve Hikmet Karaman'ın getirilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Adı Samsunspor'la da anılan Hikmet Karaman için Göztepe taraftarı sosyal medyada harekete geçti. Yaklaşık 10 gündür hoca arayan Göztepe'de taraftarlar, teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman'ın getirilmesini istiyor.

Akşam'a göre; son olarak Kayserispor'u çalıştıran Hikmet Karaman, Sarı-Kırmızılı ekipte oldukça başarılı bir sezon geçirmiş ve takımıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmıştı. Finalde Sivasspor'a kaybeden Hikmet Karaman, kariyerinin 2. kupasının kıyısından dönmüştü.

Mayıs ayı sonunda Kayserispor'a veda eden Hikmet Karaman, birçok takımdan teklif alsa da anlaşma aşamasına gelinememişti. Boştaki teknik direktörler arasında Göztepe'ye en uygun isimlerin başında Hikmet Karaman'ın geldiğini düşünen taraftarlar, sosyal medyada yönetime sesini duyurmaya çalışıyor.

HİKMET KARAMAN'A RESMİ TEKLİF YAPILACAK MI?

Göztepe'nin olası bir resmi adımı karşısında Hikmet Karaman'ın İzmir ekibine vereceği cevap merak konusu oldu.



