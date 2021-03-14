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Spor Hikmet Karaman fırtınası! Pankart olay oldu
Spor

Hikmet Karaman fırtınası! Pankart olay oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü'nün 3-0 mağlup ettiği Göztepe maçında Hikmet Karaman'a destek pankartı açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 16:30:00 -
Hikmet Karaman fırtınası! Pankart olay oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü'nün sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçta tribüne asılan bir pankart dikkatlerden kaçmadı.

Eryaman Stadyumu'nda açılan pankartta, "Bu işte bir 'Hikmet' var" ifadelerine yer verildi.

"Takımın bu hikmeti ortaya koyması gerekir"

Taraftarın bu jestine teşekkür eden Hikmet Karaman, "Buna layık olmak gerekiyor. O mücadeleyi vermek gerekiyor. Ama en önemlisi bugün 3 puan. Bu işte bir 'Hikmet' varsa, takımın bu hikmeti ortaya koyması gerekir" dedi.

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü, teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ın gelmesiyle çıkışa geçmiş ve son iki maçını kazanmıştı.

Yenişafak

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