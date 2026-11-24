Türk siyasetinin önemli isimlerinden, eski CHP Genel Başkanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin hayatını kaybetti. Peki, Hikmet Çetin kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte Hikmet Çetin'in hayatı ve siyasi kariyeri...

HİKMET ÇETİN ÖLDÜ MÜ?

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Hikmet Çetin'in hayatını kaybettiği bildirildi. Bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtilen Çetin, 24 Kasım 2026 tarihinde 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk siyasetinde uzun yıllar görev alan Hikmet Çetin; CHP Genel Başkanlığı, TBMM Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

Hikmet Çetin, 1937 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. Türk siyasetçi, ekonomist ve diplomat olan Çetin, eğitim hayatını Ankara'da sürdürdü.

Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden 1960 yılında mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Akademik çalışmalarını yurt dışında da sürdüren Çetin, ABD'deki Williams College'de kalkınma ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptı. Stanford Üniversitesi'nde ise planlama modelleri üzerine araştırmalarda bulundu.

HİKMET ÇETİN KAÇ YAŞINDAYDI?

10 Ağustos 1937 doğumlu olduğu bilgisine göre Hikmet Çetin, hayatını kaybettiğinde 89 yaşındaydı.

Siyasi yaşamı boyunca Türkiye'nin önemli devlet görevlerinde bulunan Çetin, özellikle CHP Genel Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı dönemleriyle tanındı.

HİKMET ÇETİN NERELİ?

Hikmet Çetin, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Lice'de tamamlayan Çetin, ortaöğrenim ve lise eğitimi için Ankara'ya gitti.

HİKMET ÇETİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Hikmet Çetin, 1977 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 1978-1979 yılları arasında devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı.

1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) yeniden milletvekili seçilen Çetin, siyasi kariyerini sürdürdü. 1991 yılında kurulan DYP-SHP koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi.

18 Şubat 1995 tarihinde CHP Genel Başkanlığına seçilen Hikmet Çetin, aynı yılın eylül ayına kadar bu görevde kaldı.

16 Ekim 1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen Çetin, 18 Nisan 1999 tarihine kadar TBMM Başkanı olarak görev yaptı.

Siyasi kariyerinin ardından diplomatik alanda da görev alan Hikmet Çetin, 2003-2006 yılları arasında NATO'nun Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev üstlendi.