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İSLAM Hikayesi dinleyenleri hayran bıraktı.. Gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu
İSLAM

Hikayesi dinleyenleri hayran bıraktı.. Gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-01 19:25:00 -
Hikayesi dinleyenleri hayran bıraktı.. Gezmek için geldiği Şanlıurfa'da Müslüman oldu

Şanlıurfa'ya gezmek için gelen 24 yaşındaki Hollandalı Diana Anastasya, ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Şanlıurfa'ya gezmek için gelen 24 yaşındaki Hollandalı Diana Anastasya, ihtida töreniyle Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı Anastasya, tarihi ve turistik mekanları gezmek için Şanlıurfa'ya geldi.

Hazreti Muhammed'in hayatını araştıran ve onun güzel ahlakından, insanlarla diyaloğundan etkilendiği için İslamiyet'e geçmek isteyen Anastasya, Şanlıurfalı arkadaşı Mustafa Dönmez aracılığıyla İl Müftülüğüne başvurdu.

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde düzenlenen ihtida merasiminde, kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Hollandalı kadın, "İnaya" ismini aldı. İnaya, "Kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum." ifadesini kullandı.

Dergah Camisi imam hatibi İbrahim Onat, Müslüman olan kadına Kur'an-ı Kerim hediye etti.
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