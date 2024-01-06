Hijyenden 7,5 milyon TL ciro

Samsun ve Karadeniz’deki birçok okul, kamu kurumu ve özel sektörün dezenfektan ve temizlik maddesi ihtiyacını karşılayan lise, 2023 yılı sonunda 7,5 milyon TL ciroya ulaştı. Lise, "ATA" ismini verdikleri marka çatısı altında; çamaşır suyu, klor bazlı çamaşır suyu, sıvı el sabunu, antibakteriyel el sabunu, köpük sabun, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici, cam silici, antifrizli cam suyu, oda parfümü, çamaşır beyazlatıcı ve leke çıkarıcı, yağ çözücü, tuz ruhu, bulaşık makinesi deterjanı, parlatıcı, kireç çözücü gibi 50 kalemde ürün üretiyor. Günde 50 ton üretim yapacak kapasitesi olan okulda öğrenciler döner sermaye çerçevesinde harçlıklarını çıkarıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, “Atakum Mesleki ve Teknik Lisemiz öğretmen ve öğrencileri 50’ye yakın ürün çeşidi üretmektedir. Üretilen ürünler kamu kurumlarına olduğu gibi özel sektöre de satılmaktadır. Böylelikle milli ekonomiye destek olmaktadır. 2022 yılı ciromuz 5 milyon TL’ydi. 2023 yılında bu yüzde 50 artışla 7.5 milyon TL oldu. 2024 yılında hedefimiz 10 milyon TL’dir. Burada kimya bölümünde ve meslek liselerinin genelinde çocuklarımızın ileriki imkanlarda mezun olduktan sonra iş bulmaları istihdam açısında çok önemlidir. Kimya bölümü mezunlarımız ilaç sektöründe, endüstriyel ürünlerin üretiminde iş sahibi olmaktadır. Buradaki en önemli faktörü yaparak, yaşayarak öğrenmekte, hayata erken atılmaktadır. Hem iş bölümünü hem de laboratuvar bölümünü burada öğreniyorlar ve uyguluyorlar. Çocuklarımıza meslek liselerine gitmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

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