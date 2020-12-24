Hijyen ve fiziksel mesafe kuralları tavizsiz uygulanıyor

Akit Ekonomi

Türk Hava Yolları (THY) yönetimince salgın tehdidinin bertaraf edilmesi için gerekli her adım atılıyor. Uçaklar devamlı dezenfekte ediliyor. Seferlerin ardından masalar, koltuk kolçakları, kemerler, ekranlar, kumandalar, baş üstü dolapları, hava çıkışları, okuma lambaları, yan paneller, pencereler, lavabolar, bölmeler, dergi rafları, dekoratif paneller özel ekipler tarafından temizleniyor. Lavabolara el dezenfektanı konuluyor.

Temas sınırlı

Yolculara -maske, antiseptik ile mendil gibi- hijyen ürünleri takdim ediliyor. Fiziksel mesafe kurallarına da riayet ediliyor. Yolcular, gruplara bölünüyor ve detaylı bir şekilde aranıp taranıyor. Bagaj alımları kontrollü yapılıyor. Kabin görevlileri ile yolcuların temasları sınırlı tutuluyor. Bilet alım satımları mobil telefonlardan veya tabletlerden yararlanılarak gerçekleştirilebiliyor. Yiyecek ve içecek servislerinde de dönüşüm görülüyor. Paketli ve tek kullanımlık ürünler servis ediliyor.

Temizliğe özen gösteriliyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, gerek çalışanlarını gerek yolcularını pandemiye karşı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, “Onların güvensiz bir ortama girmelerine izin vermiyoruz. Operasyonun başlangıcından sonuna kadar hijyen kurallarına uyuyoruz” dedi.

Köklü önlemler alındı

Yolculukları güvenli kılacak çalışmalar yürüttüklerini belirten Aycı, şunları söyledi: “Hepa filtrelerle uçak içinde hava sirkülasyonunu ve temizliğini sağlıyoruz. Yolcularımızın sık dokundukları alanlarda virüsü yok edecek kabiliyette olan dezenfektan ürünleri kullanıyoruz. Uçak içinde temizliğe özen gösteriyoruz. Temizlik çalışmalarını belli periyotlarla yapıyoruz. Temizlik için eğitimler veriyor, tatbikatlar yapıyoruz. İkramlar konusunda da çok dikkatliyiz. Teması önleyen yeni bir ikram modeli uyguluyoruz. Sunduğumuz yiyeceklerin ve içeceklerin tamamı paketli, ambalajlı. Yolcularımızın yiyecekleri ve içecekleri hijyenik koşullarda tüketmelerine imkân tanıyoruz. İkramlarımızı yalınlaştırmış durumdayız. Maksimum hizmet, maksimum servis ve maksimum temas yerine maksimum hijyeni odağa oturtuyoruz.”

Çok dikkatliyiz

Uçak içinde paketsiz bir ürün bulunmadığına dikkat çeken Aycı, “Çok ama çok temkinliyiz. Örneğin 4 saate kadar olan uçuşlarda yolcularımıza battaniye vermiyoruz. Loungelarda dahi sosyal mesafe kurallarını uyguluyoruz. Camekânların arkasından hijyenim yiyecek içecek ikramı yapıyoruz” diye konuştu.

Olan bitenleri takip ettik

“Pandemi döneminde iyi bir imtihan verdik” ifadesini kullanan Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Covid-19’a karşı gerekli tedbirleri aldık, şirketi bunalım ortaya çıkar çıkmaz sanal ortamdan yönetmeye başladık. Toplantılarımızı dijital video kollarla yaptık. Yatırımlarımız ve arkadaşlarımızın verimli çalışmaları sayesinde birkaç gün içinde dijitale geçtik. Şirketi video kollarla idare ettik. Virüsün yayılımını önlemek için arkadaşlarımızı evlerine gönderdik. Öbür taraftan uçuş yaptığımız bölgelerde olan bitenleri yakından takip ettik. Haberleşme çalışmalarını da başarıyla yürüttük.”

İstihdam korundu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, 2020 ve 2021’i istihdamı koruma yılları olarak gördüğünü vurgulayarak, “Bizim görevimiz, vazifemiz gücümüz yettiğince kimseyi işten çıkarmamak üzere direnmek. Altını çiziyorum şirketimizin gücü yettiğince. Gücümüzün sonuna kadar çalışanlarımızın istihdamlarını korumak üzere kararlar alıyoruz. Ve bu doğrultuda çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlıklı ve güvenli uçuşlar

Uçuşa hazırlık

1. ONLINE CHECK-IN: Havalimanındaki temas oranınızı düşürmek için check-in işlemlerinizi mobil uygulama veya web sitemiz üzerinden online olarak yapmanızı öneriyoruz.

2. HAVALİMANINA GELİŞ: Havalimanlannda alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, uçuşlarınızdan en az 3 saat önce terminale gelmeniz önerilmektedir.

3. CHECK-IN SÜRESİ: Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini Iütfen unutmayın.

4. KİŞİSEL MASKE VE HİJYEN MALZEMESİ: Kişisel sağlık tedbirleri kapsamında, evinizden çıktığınız andan itibaren maske takmanızı öneriyoruz. Tek kullanımlık cerrahi maskelerin 4 saatte bir değiştirilmesi zorunluluğundan dolayı, seyahat sürelerinizi göz önüne alarak yeterli miktarda yedek maske ve hijyenik mendil bulundurmanız gerekmektedir. Kullanılan maskeleriniz, ön kısımlarına el değmeden ihtiyaç torbasına atılmalıdır.

5. KABİN BAGAJI: Çevre ile fiziksel temaslarınızı en aza indirebilmek adına, yalnızca izin verilen ölçülerde (üst limiti 40x30x15 cm ve 4 kg’ı geçmemelidir) kişisel ve değerli eşyalarınızı yanınıza almanıza izin verilecektir. Diğer tüm kabin bagajlarınız check-in işlemi sırasında kayıtlı bagaj olarak yerleştirilmek üzere teslim alınacaktır. Kullanılamayacak kabin bagaj hakkınız ise uçuştaki bagaj hakkınıza ilave edilecektir.

6. KABİN İÇİNE ALINACAK EŞYALAR: Dizüstü bilgisayar çantası, puset, el çantası, fotoğraf makinesi, şemsiye vb. kişisel eşyalarınızdan sadece biri kabin içine kabul edilecektir. Kabinde taşınabilecek eşyaların üst limiti 40x30x15 cm ve 4 kg’ı geçmemelidir.

Havalimanı

1. MASKE KULLANIMI: Havalimanına girişinizden itibaren maske takmanız zorunludur.

2. SOSYAL MESAFE: Güvenli fiziksel mesafeniz için sınırlar çizgilerle belirtilmiştir. En az 1,5 metre sosyal mesafeyi koruyunuz.

3. DEZENFEKTAN: Havalimanlarındaki geçiş noktalarına dezenfektanlar yerleştirilmiştir.

4. ATEŞ ÖLÇÜMÜ: Uçuşunuz öncesinde havalimanında vücut sıcaklığı ölçümü yapılacaktır.

5. KORUYUCU SİPERLİK: İstanbul Havalimanı’ndaki hizmet noktalarımızdaki tüm masalara, personelimiz ile aranızdaki güvenli hizmet mesafesini korumak için siperlikler yerleştirilmiştir.

6. PERSONEL EKİPMANI: Havalimanındaki tüm personel maske ve gerekli diğer kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaktadır.

7. TEMASSIZ CHECK-IN: Kontuarlarımızda pasaport veya kimlik alışverişi yapmadan temassız check-in ve bagaj teslim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

8. TEMASSIZ SELF CHECK-IN: İç hat uçuşu gerçekleştirecekseniz, havalimanında bulunan kiosklanmızdan temassız check-in işlemi yapabilirsiniz.

9. OTOMATİK BAGAJ TESLİMİ: Biniş kartınızı önceden almışsanız, Otomatik Bagaj Teslim istasyonları alan havalimanlarında temassız bagaj teslimi yapabilirsiniz.

10. PASAPORT GEÇİŞİ: Pasaport geçişlerinizde sosyal mesafeyi korumak için 1,5 metrelik aralıklarla sınırlar çizilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır.

Uçağa biniş

1. PERSONEL EKİPMANI: Kabin ekiplerimizin her uçuş öncesi ateş ölçümü yapılmakta ve uçuşlarda kullanmak üzere maske, gözlük, eldiven ve kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanmaktadır.

2. MASKE KULLANIMI: Uçağa biniş dahil tüm süreçlerde maske kullanmanız gerekmektedir.

3. TEMASSIZ UÇAĞA BİNİŞ: Uçağa biniş sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir. Küçük gruplar halinde kontrol noktasına alınacak ve tüm uçağa biniş kontrolleriniz de temassız bir şekilde gerçekleştirilecektir.

4. BİNİŞ NOKTASI: Uçağa binişleriniz körükler aracılığıyla yapılacaktır. lstisnai durumlarda kullanılacak olan apron otobüslerinde sosyal mesafe düzenlemesi sağlanmıştır.

5. BİNİŞ SIRASI: Kabin içindeki yığılmaları azaltmak amacıyla, en arka sıradan başlayarak uçağa binilecektir.

6. HİJYEN SETİ: Sizlere içerisinde maske, antiseptik mendil ve el dezenfektanı bulunan bir “Hijyen Seti” verilecektir. (Kısa hatlardaki setler maske ve antiseptik mendil, orta ve uzun hatlardaki setler ise ilave olarak el dezenfektanı içermektedir)

7. BATTANİYE HİZMETİ: Hijyen tedbirleri kapsamında battaniye hizmeti, yalnızca 4 saat ve üzeri süreli uçuşlarımızda verilecektir.

8. HEPA FİLTRELERİ: Uçaklanmızda bulunan HEPA (Yüksek Verimli Partikül Hava Filtresi) filtreleri; 0,3 mikrona kadar havadaki tüm partiküllerin %99. 97’sini havadan arındırabilen özel bir filtreleme sistemidir.

9. GÜVENLİ HAVA AKIŞI: Uçaklarımızdaki sistemler temiz havayı kabin tavanından kabin içine aktarır ve alt bölümünden çekerek HEPA filtrelerine ve dışarıya gönderir. Böylece kabin içindeki hava, yatay düzlemde koltuklar arasında dolaşmaz.

10. İKRAM: Yüksek hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan ikramlarımızda, uçuş süresine göre farklılaşan konseptlerle paketli ve tek kullanımlık ürünler sunulmak üzere yeni standartlar belirlenmiştir. Uçuş süresi 2 saatin altında olan uçuşlarımızda temasın azaltılması adına ikram olarak sadece paketli su servis edilecektir.

Uçaktan iniş

1. İNİŞ SÜRECİ: Uçaktan iniş 10’arlı sıralar halinde, kabin ekibinin anons ve yönlendirmelerine uyarak 2’şer dakikalık bekleme süreleriyle gerçekleştirilecektir.

2. İNİŞ İŞLEMİ: Uçaktan inişleriniz körükler aracılığıyla yapılacaktır. İstisnai durumlarda kullanılacak olan apron otobüslerinde de sosyal mesafe düzenlemesi sağlanmıştır.

3. KONTROLLÜ BAGAJ ALIMI: Bagaj alımlarınızda fiziksel teması azaltmak amacıyla ilgili süreçlerimizde düzenlemeler sağlanmıştır.