Hijyen ürünlerinde "talep patlaması" yaşandı

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kolonya, sabun ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerine yoğun talep olduğunu belirterek, "Hijyen ürünlerinde birçok firma, 1 yılda satacağı ürünü iç piyasaya 1,5-2 ayda sattı." dedi.

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasının ardından yoğun süreç yaşadığını anlattı.

Kentte 30 yıldır kolonya, sabun, ıslak havlu, şampuan, losyon ve dezenfektan üretimi yapan firmanın da sahibi olan Duran, salgın sonrası özellikle el hijyeninin ön plana çıktığını vurguladı.

Duran, bu süreçte hijyen ürünlerine ciddi anlamda talep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllardır yurt içi ve yurt dışına üretim yapıyoruz. Bu dönemde bizim de tahmin etmediğimiz yoğun bir talep oluştu. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk başta hazırlıksız yakalandık. 11 Mart'ta ilk vakanın açıklanmasının ardından talep patlaması yaşandı ama daha sonra üreticiler olarak gerekli önlemleri aldık. Tedarikçilerimiz de gerekli önlemleri aldı. Talep halen yoğun şekilde devam ediyor. Hijyen sektöründe üretim yapan firmalarımız yurt içi ve yurt dışıyla ilgili üretimlerine devam ediyor."

- "Hijyen ürünlerinde birinci tercih kolonya"

Türkiye'de ilk vaka görülmeden önce yurt dışına ürün satışının ciddi manada hızlandığını hatırlatan Duran, "11 Mart'tan sonra iç piyasa da bu işin içine girdi. Özellikle kolonyaya yoğun ilgi oldu. Ciddi anlamda talep patlaması yaşandı." dedi.

Duran, kolonyada 1 yılda tüketilen ürünü son 1,5 ay içinde sattıklarını anlatarak, "Bu talep halen devam ediyor. İç piyasadaki tüketicilerimizin hijyen ürünlerinde birinci tercihi kolonya. Bunun ardından el dezenfektanı, jel ve el sabunları geliyor. Bu ürünlerin satışlarında çok ciddi artış var. Hijyen ürünlerinde birçok firma, 1 yılda satacağı ürünü iç piyasaya 1,5-2 ayda sattı." diye konuştu.

Talepleri karşılamak için halen var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Duran, "Sektör olarak bu kapsamda istihdamı artırıcı hamlelerimiz de oldu. Bu süreçte iyi bir sınav verdik." değerlendirmesinde bulundu.