Hıfz namazı nasıl kılınır? Hıfz namazı duası nasıl okunur?

Hafızasını güçlendirmek, hafız olmak isteyenler ‘Hıfz namazı nasıl kılınır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Hafız namazı nedir?

Hafızayı güçlendirmek ve unutkanlığı izale etmek için Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından Hz. Ali (r.a)’a öğretilen ve tavsiye edilen sahih hadis kaynaklarında geçen bir namazdır. Hıfz Namazı aynı zamanda Hafızlık Namazı olarak da geçmektedir.

Hıfz namazı nasıl kılınır?

Hz. İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Hz. Ali İbnu Ebî Tâlib (radıyallâhu anh) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a gelerek:

Annem ve bâbam sana kurban olsun, şu Kur’an göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum.” dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu cevabı verdi:

“Ey Ebû’l-Hüseyin! Allah’ın sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri öğreteyim mi?”

Hz. Ali (radıyallâhu anh): “Evet, ey Allah’n Rasûlü, öğret bana!” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asv) şu tavsiyede bulundu:

“Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) olunca, seher vakti yani gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhûd bir andır. O anda yapılan dua müstecabtır. Kardeşim Ya’kub da evlatlarına şöyle söyledi: “Sizin için Rabbime istiğfâr edeceğim, hele cuma gecesi bir gelsin.”

Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rek’at namaz kıl.

Birinci rek’atte, Fâtiha ile Yâsin sûresini oku,

ikinci rek’atte Fâtiha ile Hâmim, ed-Duhân sûresini oku,

üçüncü rek’atte Fâtiha ile Eliflâmmîm Tenzîlü’ssecde’yi oku,

dördüncü rek’atte Fâtiha ile Tebâreke’l-Mufassal’ı oku.

Ettehiyyatü’den sonra zaman Allah’a hamdü sena et, bana ve diğer peygamberlere güzelce salavat getir. Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar ve senden önce gelip geçen mü’min kardeşlerin için af ve mağfiret dile” buyrulmuştur.

Hıfz namazı duası nasıl okunur?

Nukteler com'da namazın ardından okunacak dua şöyle belirtiliyor:

Allahümme’rhamni bi terk’il-me’âsi ebeden mâ ebkaytenî. Ve’rhamnî en etekellefe mâ lâ yâ’nini. Verzuknî husne’n-nezarî fîmâ yürdîke annî. Allahümme bedî’as-semâvati ve’l-erdi ze’l-celâli ve’l-ikrâmi ve’l-izzetilleti lâ türâm.Es elüke yâ Allahü yâ Rahmânü bicelâlike ve nûri vechike en tülzime kalbî hıfza kitâbike kemâ allemtenî. Verzuknî en etlüvehü ala’n-nahvillezi yürdike annî. Allahümme bedi’as-semâvati ve’l-erdi ze’l-celâli ve’l-ikrâmî ve’l-izzetilleti lâ türâm. Es’elüke yâ Allahü yâ Rahmânü bicelâlike ve nûri vechike en tünevvira bi kitabike besarî. Ve en tutlika bihi lisâni ve en tüferrice bihi an kalbi. Ve en teşraha bihi sadrî. Ve en tü’mile bihi bedenî. Li ennehü lâ yü’izünî ala’l hakkı gayruke velâ yü’tîhi illâ ente. Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l azîm.