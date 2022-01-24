Hidrosefali hastalığı nedir? Hidrosefali hastalığı belirtileri neler?
Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Girik birkaç yıl önce hidrosefali ameliyatı geçirmişti. Bu sebeple hidrosefali hastalığının ne olduğu merak ediliyor. Hidrosefali nedir? Hidrosefali neden olur?
Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle Fatma Girik, 2019 Şubat ayında shunt ameliyatı geçirmişti. Bu sebeple pek çok kişi hidrosefali hastalığının ne olduğu merak ediliyor.
Hidrosefali hastalığı nedir?
Hidrosefali, beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesidir. Hastalığın ismi “su” ve “kafa” anlamına gelen Latince sözcüklerden oluşur. Çocuklarda görülen ve doğuştan gelen hidrosefalinin görülme sıklığı yaklaşık 500 çocukta 1'dir. Ayrıca ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir.
Hidrosefali hastalığı belirtileri neler?
Hidrosefali belirti ve bulguları hastalığın başlangıç yaşına göre farklılık gösterir.
Bebeklerde görülen belirtiler:
Başın boyutunda hızlı bir artış
Başın normalden büyük olması
Bıngıldaklarda şişkinlik veya gerginlik
Kusma
Uyuklama
Sinirlilik
Zayıf beslenme
Epileptik nöbetler
Gözlerin aşağıda sabitlenmesi. Bu görüntüye batan güneş manzarası adı verilir.
Kas tonusu ve kuvvetinde azalma
Dokunmaya zayıf tepki
Büyümede yavaşlama
Çocuklarda görülen belirtiler:
Baş ağrısı
Bulanık veya çift görme
Aşağıya doğru sabitlenmiş gözler (Batan güneş manzarası)
Kafanın anormal genişlemesi
Uyku hali veya uyuşukluk
Mide bulantısı ya da kusma
Dengesizlik
Zayıf Koordinasyon
İştahsızlık
Epileptik nöbetler
İdrarını tutamamak
Sinirlilik
Kişilikte değişim
Okul performansında düşüş
Yürüme veya konuşma gibi önceden edinilmiş becerilerle ilgili sorunlar
Yetişkinlerde görülen belirtiler:
Baş ağrısı
Uyku hali
Koordinasyon ve denge kaybı
Mesane kontrolü kaybı
Sık idrara çıkma dürtüsü
Görme bozukluğu
İş performansını etkileyebilecek hafıza, konsantrasyon problemleri ve düşünme becerilerinde azalma
60 yaş üstünde görülen belirtiler:
Mesane kontrolü kaybı veya sık idrara çıkma dürtüsü
Hafıza kaybı
Düşünme veya muhakeme becerilerinin ilerleyici kaybı
Yürüme güçlüğü
Zayıf koordinasyon veya denge
Hidrosefali tedavisi var mı?
Hidrosefali tedavisi kişinin yaşına göre farklılık gösterebiliyor. İlaç kullanımının yanı sıra cerrahi yöntemler de tedavi yöntemleri arasında.