Hidrosefali hastalığı nedir? Hidrosefali hastalığı belirtileri neler?

Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle Fatma Girik, 2019 Şubat ayında shunt ameliyatı geçirmişti. Bu sebeple pek çok kişi hidrosefali hastalığının ne olduğu merak ediliyor.

Hidrosefali hastalığı nedir?

Hidrosefali, beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesidir. Hastalığın ismi “su” ve “kafa” anlamına gelen Latince sözcüklerden oluşur. Çocuklarda görülen ve doğuştan gelen hidrosefalinin görülme sıklığı yaklaşık 500 çocukta 1'dir. Ayrıca ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir.

Hidrosefali hastalığı belirtileri neler?

Hidrosefali belirti ve bulguları hastalığın başlangıç yaşına göre farklılık gösterir.

Bebeklerde görülen belirtiler:

Başın boyutunda hızlı bir artış

Başın normalden büyük olması

Bıngıldaklarda şişkinlik veya gerginlik

Kusma

Uyuklama

Sinirlilik

Zayıf beslenme

Epileptik nöbetler

Gözlerin aşağıda sabitlenmesi. Bu görüntüye batan güneş manzarası adı verilir.

Kas tonusu ve kuvvetinde azalma

Dokunmaya zayıf tepki

Büyümede yavaşlama

Çocuklarda görülen belirtiler:

Baş ağrısı

Bulanık veya çift görme

Aşağıya doğru sabitlenmiş gözler (Batan güneş manzarası)

Kafanın anormal genişlemesi

Uyku hali veya uyuşukluk

Mide bulantısı ya da kusma

Dengesizlik

Zayıf Koordinasyon

İştahsızlık

Epileptik nöbetler

İdrarını tutamamak

Sinirlilik

Kişilikte değişim

Okul performansında düşüş

Yürüme veya konuşma gibi önceden edinilmiş becerilerle ilgili sorunlar

Yetişkinlerde görülen belirtiler:

Baş ağrısı

Uyku hali

Koordinasyon ve denge kaybı

Mesane kontrolü kaybı

Sık idrara çıkma dürtüsü

Görme bozukluğu

İş performansını etkileyebilecek hafıza, konsantrasyon problemleri ve düşünme becerilerinde azalma

60 yaş üstünde görülen belirtiler:

Mesane kontrolü kaybı veya sık idrara çıkma dürtüsü

Hafıza kaybı

Düşünme veya muhakeme becerilerinin ilerleyici kaybı

Yürüme güçlüğü

Zayıf koordinasyon veya denge

Hidrosefali tedavisi var mı?

Hidrosefali tedavisi kişinin yaşına göre farklılık gösterebiliyor. İlaç kullanımının yanı sıra cerrahi yöntemler de tedavi yöntemleri arasında.