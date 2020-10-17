Hidrokarbon nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ardından hidrokarbon ile ilgili araştırmalar artış gösterdi. Hidrokarbon, doğalgaz, kömür, petrol gibi günlük hayatta aşina olanan birçok yakıtın temel maddesidir.

Hidrokarbon ne işe yarar?

Hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerin genel adıdır. Örneğin metan, bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan bir hidrokarbondur. Hidrokarbonlar çok çeşitlidir. Birçok üyesi endüstriyel bakımdan önemlidir. Örneğin metan tabii gazların temel maddesidir. Benzin hidrokarbonlar karışımı olduğu gibi benzen, naftalin ve asetilen de birer hidrokarbondur. Hidrokarbonlar teorik bakımdan da önemlidir. Çünkü organik bileşiklerin birçok sınıfının sistematik olarak adlandırılmasında hidrokarbonların adlandırılması esastır.