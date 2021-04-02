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Gündem Hidrojen yakıt evlere girecek! Temiz enerji vatandaşa ulaştırılacak
Gündem

Hidrojen yakıt evlere girecek! Temiz enerji vatandaşa ulaştırılacak

Enerji dönüşümü için ihtiyaç duyulan “kayıp halka” olarak nitelendirilen hidrojen, Konya’da kurulan laboratuvarda temiz enerji olarak vatandaşa ulaştırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 07:51:00 -
Hidrojen yakıt evlere girecek! Temiz enerji vatandaşa ulaştırılacak

Hidrojeni doğal gaz ile harmanlayıp temiz enerji haline dönüştürecek Türkiye Doğal Daz Dağıtıcıları Birliği Teknik Merkezi GAZBİR-GAZMER’ in Konya’da kurduğu tesis bugün Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından açılacak.

İlk kez evde kullanılacak

Düşük ve sıfır karbonlu hidrojen, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojen anlamına gelirken, yenilenebilir hidrojen enerji dönüşümü için ihtiyaç duyulan “kayıp halka” olarak nitelendiriliyordu. Konya’da kurulan tesis ile kayıp halka bulunurken, enerjide ithalatçı konumda bulunan Türkiye’nin bu hamle ile enerji kullanım verimliliğinin artırılması hedefleniyor. 2020 yılının ilk aylarında başlatılan proje ile Konya’da Türkiye’nin ilk Power to Gas projesi de başlamış oldu. Bu proje ile Türkiye’de ilk defa doğal gaz ile hidrojenin karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi sağlanacak.

Sonuçları başarılı

GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Merkezi’nde test amaçlı sırasıyla oransal olarak ortalama yüzde 5-10-15-20’ye kadar hidrojen ile yüzde 95-90-85-80’e kadar doğal gaz karıştırıldı ve elde edilen karışım, test amaçlı yakıldı ve başarılı sonuçlar alındı. Türkiye’de yürütülen doğal gaz sistemlerine hidrojen enjekte projesinin ilk sonuçlarına göre, şu anki doğal gaz iç tesisatlarında ve tüketici cihazlarında önemli bir değişikliğe gerek kalmaksızın hidrojenin, dağıtım ağlarında doğal gazla birlikte en fazla yüzde 20 oranında karıştırılabileceği test edilmiş olundu.

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