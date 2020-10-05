Hidransefali hastası Sercan'ın sağlığı iyiye gidiyor

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde hidransefali hastası olarak dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle ameliyat edilen 2 yaşındaki Sercan Gezenler'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 31 Ağustos'taki ameliyatın ardından 5 gün hastanede kalan Sercan Gezenler'in tedavisine Muradiye Mahallesi'ndeki evlerinde devam ediliyor.

Ameliyatın ardından küçük çocuğun 75 santimetre çapındaki kafatası 62 santimetreye kadar düştü. Çocukta görülen düzelme, ailesinin geleceğe dair umutlarını artırdı.

Baba Ferdi Gezenler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun sağlık durumunun günbegün iyiye gittiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Gezenler, "Cumhurbaşkanımız beni arayıp talimatlar verdi. Ben de kendisine oğlumun hastalığıyla ilgili bilgiler verdim. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın doktor aradı ve oğlumun raporları istedi. Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ertesi gün oğlumu İzmir'de hastaneye götürdüm." diye konuştu.

Gezenler, oğlundaki olumlu gelişmeleri şöyle anlattı:

"Daha rahat uyuyor. Kucağımda oturması daha rahat oldu ve ağrıları kesildi. Gece uyuduğu zaman sabah istediği gibi rahat bir şekilde kalkıyor. Yemek yemeye alıştı. Yemeklerin sularından ve çorbalardan yiyor. Dişlerindeki kasılmalar biraz geçti. Ayaklarında ve kollarındaki titremeler kesildi. Bunlar büyük bir mesele ve biz sanki bir savaştan çıkmış gibiyiz. Biz bu savaşı kazandık. Kazanmamızın en büyük sebebi Cumhurbaşkanımızdır. Eğer o olmasaydı benim çocuğum yine kalırdı."

Sercan'ın sağlığına kavuşarak kendisine 'baba' diye seslenmesini arzuladığını dile getiren Gezenler, "Sercan'dan 'baba' kelimesini duymayı çok istiyorum. O zaman bir, iki değil üç kurban keseceğim. Allah'a isyan etmiyorum. Bu evladım bana Allah'ın bir mucizesi. Çünkü benim ilk oğlum sağlıklı. Rabb'im bu oğlumu da böyle yarattı. Bazen kendi kendime diyorum ki, kurban olduğum Mevla'm bu çocuğun elini, kolunu her şeyini yarattın, neden bu böyle oldu? Fakat ben de Allah'ın sınavından geçiyorum. Çocuğumdan hiçbir zaman pişman değilim. Ömrümün ve onun ömrünün yettiği kadar çocuğuma bakarım." ifadelerini kullandı.