Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir ne anlama gelir? Hıdırellezde ne yapılır?

Mayıs ayıyla birlikte pek çok kişi bahar bayramının yani hıdırellezin ne zaman kutlanacağını araştırmaya başladı. Peki, hıdırellezin nedir?

Hıdırellez ne zaman?

Pek çok kişi mayıs ayının gelmesiyle birlikte hıdırellezin ne zaman kutlanacağını araştırmaya başladı. Hıdırellez 5 Mayıs Perşembe akşamı başlayıp 6 Mayıs Cuma ikindi saatine kadar kutlanacak.

Hıdırellez nedir ne anlama gelir? Hıdırellezde ne yapılır?

Hıdırellez; Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır

Gregoryen takvimi (Miladi takvimi)ne göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir.

Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler "Aziz George" günü olarak kutlamaktadırlar.

Hıdırellez'in UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır.