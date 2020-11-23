  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hidayet Türkoğlu'ndan Orhun Ene açıklaması:
Spor

Hidayet Türkoğlu'ndan Orhun Ene açıklaması:

"Normalde sezon sonuna kadar antrenörlük yapmama kararına rağmen bizi ve milli takımı kırmadı. Kendisi gerek tecrübesi gerekse başarılarıyla, ülkemizin yetiştirdiği önemli bir basketbol değeridir. Sayın Orhun Ene’ye yeni görevinde başarılar diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:23:05 -
Hidayet Türkoğlu'ndan Orhun Ene açıklaması:


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörlüğüne getirilen Orhun Ene'ye güvenlerinin tam olduğunu bildirdi.

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Ene'nin kritik bir zamanda görevi kabul ederek milli takımın başına geçtiğini belirterek, "Normalde sezon sonuna kadar antrenörlük yapmama kararına rağmen bizi ve milli takımı kırmadı. Kendisi gerek tecrübesi gerekse başarılarıyla, ülkemizin yetiştirdiği önemli bir basketbol değeridir. Sayın Orhun Ene’ye yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Orhun hocaya, idari kadromuza ve sporcularımıza güvenimiz tamdır." diyen Türkoğlu, "Bu kritik noktada galibiyet yolunda var güçleri ile çalışacaklarına eminim. Hepimizin gurur duyduğu bir milli takımı sahada izlemek için ben de heyecanla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde milli takımın da yer aldığı D Grubu maçlarına İstanbul'un ev sahipliği yapacağını hatırlatan Türkoğlu, "Sinan Erdem Spor Salonu'nda, 27 Kasım Cuma Hırvatistan, 29 Kasım Pazar günü ise Hollanda ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımıza başarılar diliyorum. Milli takımıza sakatlıklar olmadan sağlıklı bir kamp dönemi ve sonrasındaki karşılaşmalarında başarılar diliyor, tüm basketbolseverleri ekran başında millilerimizi desteklemeye bekliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türkoğlu, milli takımın eski başantrenörü Ufuk Sarıca'ya da teşekkür ederek, "Kendisi milli formaya hem sporcu hem de antrenör olarak büyük bir sadakatle hizmet etmiş ve pek çok başarının parçası olmuştur." görüşlerine yer verdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı
Dünya

Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı

Japonya'da balıkçılar tarafından paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan Kral Ringa balıkları büyük bir tedirginliğe neden oldu...
Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız
Medya

Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız

Milli ve manevi değerlerimizi zehirlemeye devam eden Netflix'in 'Bir Başkadır' adlı dizisinde itiraf niteliğinde bir sahne yayınlandı...
Piyasa değeri 4 milyon lira! Çanakkale'de bulundular
Aktüel

Piyasa değeri 4 milyon lira! Çanakkale'de bulundular

Çanakkale'de, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 deniz canlısı fosili bulundu.

Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay