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Spor

Hidayet Türkoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 20:00:55 -
Hidayet Türkoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar, bütün mesafelerin ötesine geçen, karşılıklı sevgi ve saygımızı birbirimize gösterdiğimiz en özel zamanlardır. Kardeşçe kucaklaşacağımız bayramlar için biraz daha bekleyeceğiz ama bu durum gönüllerimizin bir olmasına engel olmayacak. Bütün İslam alemi ve milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, samimiyetimizi ve dirayetimizi asla kaybetmeyeceğimiz, sağlık dolu nice bayramlar dilerim."

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