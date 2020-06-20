  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Hidayet Türkoğlu'ndan Babalar Günü mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 20:35:08 -
Hidayet Türkoğlu'ndan Babalar Günü mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Babalar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Başta sevgili babam olmak üzere bütün çocukların ilk kahramanı, sadece bu özel günde değil daima sevgi ve saygıyla anılması gereken tüm babaların Babalar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk bilinci, sonradan edindiğimiz değerler arasında en kıymetlisidir." diyen Türkoğlu, "Şüphesiz sorumlu bir bireyin, sporcunun yetişmesinde özverili ve sorumluluk sahibi bir rol modelin önemi çok büyüktür. Babalarımız, karşılıksız sevgileri ve bizler için yaptıkları fedakarlıklar ile hayatımızın her zaman en önemli parçası olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı