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Gündem Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı!
Gündem

Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 17:21:00 -
Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan, 15 Temmuz mesajı geldi.

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, genç, yaşlı, kadın, erkek tek vücut olarak; milli birliğimize, bağımsızlığımıza kasteden hainlere karşı demokrasi destanı yazdığımız şanlı bir tarih ve aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Bundan 5 yıl önce FETÖ'nün alçak darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin kahramanca direnişiyle bertaraf edilmiş; meydanlara dökülen milyonlar hiçbir kuvvetin özgürlüğümüze ve egemenliğimize zarar veremeyeceğini bir kez daha haykırmıştır. Bu düşüncelerle, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum. Vatanları için can vermiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum."

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