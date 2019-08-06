0553 313 94 23

Hidayet Türkoğlu: “Umarım güzel bir 3 yıl geçiririz”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Total ile yapılan sponsorluk anlaşmasından memnuniyet duyduklarını ve söz konusu anlaşma gereği güzel bir 3 yıl geçirmeyi umduklarını söyledi.

06 Ağustos 2019 Salı 12:10
Hidayet Türkoğlu: “Umarım güzel bir 3 yıl geçiririz”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Total ile yapılan sponsorluk anlaşmasından memnuniyet duyduklarını ve söz konusu anlaşma gereği güzel bir 3 yıl geçirmeyi umduklarını söyledi. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise uzun bir süre basketbolun içinde kalmak istediklerini belirtti.


Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Total arasında 3 yıllık milli takımlar sponsorluk anlaşması imzalandı. Burada açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, güzel bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, “Bu tip değerli anlaşmaları basketbola kazandırdığımız için mutluyuz. Bugün de ülke anlamında bence her branşa değer katmış başta değerli büyüğümüz Erdoğan amcamızı rahmetle anmak istiyorum. Onun başlattığı desteği şu an çok sevdiğim başkanımın ve ailesinin yürütmesi Türk sporunun en büyük kazançlarından biridir. Bugün diğer değerli ortaklarımızın yanında böyle güçlü bir ortağı da bünyemizde bulundurduğumuz için başkana tüm federasyon adına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah güzel bir iş birlikteliği yaparız ve iki tarafın da mutlu olacağı güzel bir 3 yıl geçiririz” ifadelerini kullandı.



Demirören: “Türk sporuna her branşta destek vermeye çalışıyoruz”


Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de Türk sporuna her branşta destek vermeye çalıştıklarının altını çizerek, “Bugün de çok değerli basketbol federasyonumuzla basketbol milli takımlarımız için bir sponsorluk imzaladık. Tabii burada en büyük katkı Hidayet başkanın. Basketbolumuzun çok daha ileriye gideceğine inancımız sonsuz olduğu için de bu anlaşmaya gönülden girdik. Hem kendisine hem federasyon çalışanlarına teşekkür ediyorum. 3 senelik güzel bir beraberliğe çıktık ama bu yeterli değil, bundan başka istediklerimiz de var. İnşallah tekrar basketbolun içinde olacağız” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya’da sıcaktan ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi
    1. Japonya’da sıcaktan ölenlerin sayısı..
    2. Yusuf Yazıcı'dan duygusal veda paylaşımı
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney..
    4. Ulaşımda İzmir’in yol haritası masaya..
    5. Ersoy'dan Çavuşoğlu'na doğum günü..
    6. Oyunculuk hayallerine Toroslar..
    7. Fazla kararsızlık yaşıyorsanız dikkat
    8. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO..
    11. Aksaray’da çalınan hastane malzemeleri..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye)..
    14. Ay çekirdeği yüklü kamyon yandı
    15. Yürüyemeyen dağ keçisini sırtlarında..
    16. Tarihi Demirciler Arastasında zemin..
    17. Sıcaklar kalpten vuruyor
    18. Türkiye Kalkınma ve Yatırım..
    19. Kardeş şehir Gangneung’dan Başkan..
    20. Çin-ABD ticaret savaşını "teknoloji ve..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'