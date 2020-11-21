  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hidayet Türkoğlu sağlık durumu nasıl?
Gündem

Hidayet Türkoğlu sağlık durumu nasıl?

Hidayet Türkoğlu koronavirüse mi yakalandı? Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu haberin ardından milyonlarca kişi Hidayet Türkoğlu'nun sağlığının nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Hidayet Türkoğlu'nun sağlığı nasıl?

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:24:00 -
Hidayet Türkoğlu sağlık durumu nasıl?

Hidayet Türkoğlu sağlığı nasıl? | Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hidayet Türkoğlu sağlık durumu nasıl?

Hidayet Türkoğlu, Twitter hesabından "Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum" paylaşımını yaptı.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Gündem

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erteleme kararı aldık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erteleme kararı aldık

AK Parti il kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi..
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yaşanan kafa karışıklığı üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, genelgede olduğu gibi sok..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay