Hidayet Türkoğlu sağlık durumu nasıl?
Hidayet Türkoğlu koronavirüse mi yakalandı? Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu haberin ardından milyonlarca kişi Hidayet Türkoğlu'nun sağlığının nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Hidayet Türkoğlu'nun sağlığı nasıl?
Hidayet Türkoğlu sağlığı nasıl? | Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Hidayet Türkoğlu sağlık durumu nasıl?
Hidayet Türkoğlu, Twitter hesabından "Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum" paylaşımını yaptı.