Hicri yeni yıl Mescid-i Aksa’da okunan mevlidle idrak edildi
Hicri yeni yıl münasebetiyle, Müslümanların ilk kıblesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) Miraca yükseldiği Mescid-i Aksa'da mevlid okundu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) salat ve selamlar getirildi.
Yeni Akit Ankara
Hicri yeni yıl münasebetiyle Mescid-i Aksa'da mevlid okundu, Binlerce Filistinli müminin katıldığı mevlitte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) salat ve selamlar getirildi.
Yeni Hicri Yıl’ın Kudüs'e ve Bütün İslam Topraklarına Zafer ,Ümmeti Muhammed'e birlik ve diriliş getirilmesi için eller açılarak dualar edildi.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatı ve hicreti ile ilgili konuşmaların yapıldığı, ilahilerin okunduğu gece, tatlı ikramıyla sona erdi.