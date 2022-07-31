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Dünya Hicri yeni yıl Mescid-i Aksa’da okunan mevlidle idrak edildi
Dünya

Hicri yeni yıl Mescid-i Aksa’da okunan mevlidle idrak edildi

Hicri yeni yıl münasebetiyle, Müslümanların ilk kıblesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) Miraca yükseldiği Mescid-i Aksa'da mevlid okundu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) salat ve selamlar getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 15:48:00 -
Hicri yeni yıl Mescid-i Aksa’da okunan mevlidle idrak edildi

Yeni Akit  Ankara

Hicri yeni yıl münasebetiyle Mescid-i Aksa'da mevlid okundu, Binlerce Filistinli müminin katıldığı mevlitte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) salat ve selamlar getirildi.

Yeni Hicri Yıl’ın Kudüs'e ve Bütün İslam Topraklarına Zafer ,Ümmeti Muhammed'e birlik ve diriliş getirilmesi için eller açılarak dualar edildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatı ve hicreti ile ilgili konuşmaların yapıldığı, ilahilerin okunduğu gece, tatlı ikramıyla sona erdi.

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