Hıçkırık oyuncuları kimler? Hıçkırık filmi neyi anlatıyor?

Hıçkırık Hint filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Filmin oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sevilen filmin kadrosunda Rani Mukherjee, Supriya Pilgaonkar, Asif Basra yer alıyor.

Hıçkırık filmi neyi anlatıyor?

Hıçkırık filmi konusu ne? Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur.

Hıçkırık oyuncuları kimler?

Hıçkırık filmin oyuncuları arasında Rani Mukherjee, Supriya Pilgaonkar, Asif Basra yer alıyor.

Yabancı Sinema Hıçkırık

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

Hıçkırık 9 Temmuz Cuma günü saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında olacak.