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Medya Hıçkırık oyuncuları kimler? Hıçkırık filmi neyi anlatıyor?
Medya

Hıçkırık oyuncuları kimler? Hıçkırık filmi neyi anlatıyor?

Hıçkırık filmi 9 Temmuz Cuma akşamı TRT 1’de saat 20:00’da izleyicisiyle buluşacak. Hıçkırık filme oyuncuları kadar Hıçkırık filmi hangi ülkeye ait olduğu da merak ediliyor. Hayalindeki mesleği öğretmenlik olan Naina Mathur (Rani) konuşurken sık sık tıkanıyor ve kekemelik yaşayan bir kişi. Hayalindeki öğretmenlik mesleğine sonunda kavuşuyor. Bir okula öğretmen olarak işe başlıyor. Sonca olumsuzluklara rağmen asla pet etmiyor ve hastalığına rağmen üstün başarılara imza atıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 11:49:00 - 2021-07-09 11:50:22
Hıçkırık oyuncuları kimler? Hıçkırık filmi neyi anlatıyor?

Hıçkırık Hint filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Filmin oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sevilen filmin kadrosunda Rani Mukherjee, Supriya Pilgaonkar, Asif Basra yer alıyor.

Hıçkırık filmi neyi anlatıyor?

Hıçkırık filmi konusu ne? Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur.

Hıçkırık oyuncuları kimler?

Hıçkırık filmin oyuncuları arasında Rani Mukherjee, Supriya Pilgaonkar, Asif Basra yer alıyor.

Yabancı Sinema Hıçkırık

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

Hıçkırık 9 Temmuz Cuma  günü saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında olacak.

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