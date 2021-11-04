Hıçkırık neden olur, Hıçkırık nasıl geçer?

Hıçkırık oluşumunun pek çok sebebi bulunmaktadır. Hıçkırık, solunum kaslarından diyaframın ve bazen kaburgalar arasındaki kasların ritmik kasılmalarıyla oluşur. Ancak uzun sürmesi halinde rahatsız eden bir sağlık problemine dönüşebiliyor. Hıçkırık, birtakım manevralarla kolayca durdurulabilirken, bazen son derece inatçı olabiliyor.

Hıçkırığı tetikleyen nedenler

Reflü hastalığı

Midenin aşırı yemek veya gazlı içeceklerle gerilmesi

Aşırı acılı beslenme

Fazla alkol alımı

Akciğerlerin sigara veya rahatsız edici kokularla uyarılması

Aşırı coşku veya üzüntü durumu

Hıçkırık nasıl geçer?

Hıçkırığı geçirmek için solunum manevraları uygulanabilir. Bunlar arasında ağız yoluyla nefes alındıktan sonra burun kapatılarak, hava ile burunda küçük bir basınç oluşturulması ve böylece kulak zarlarının dışa doğru hareket ettirilmesi sıklıkla kullanılır.

Buzlu su ile gargara yapılabilir, toz şeker ya da sert bir ekmek parçası yutulabilir, dil dışarı doğru çekilebilir ya da limon ısırılarak da yapılabilir.

Aksırmak, nefes tutmak da hıçkırığın geçmesine yardımcı solunum manevraları arasında yer alır.

Bir diğer yöntem olan, kateter yardımıyla üst yutak bölgesi olarak bilinen nazofarenksin uyarılması da hıçkırığın giderilmesine yardımcı olur. Bu yöntem ile nazofarenks, kateter ile doğrudan uyarılabilir.

Bebeklerde hıçkırık nasıl geçer?

Küçük bebeklerde hıçkırık sık rastlanan bir durumdur. Endişe edilmesi gereken bir durum değildir. Bunun sebebi midenin hızlı büyümesi ve hıçkırığa yol açan siniri uyarmasıdır. Bebeklerde hıçkırık tutmasına en iyi gelen şey, emzirmektir. Çocuklar gün içinde sık sık, çok acıkmadan emzirilmelidir. Aşırı acıkan bebekler emzirme sırasında hava yutmaktadır.