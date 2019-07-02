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Hıçkırık neden olur?

Hıçkırık neden olur? Hıçkırıklar, diyafram kasının istemsiz kasılmalarına neden olur. Beyin diyaframın kuvvetlice aşağıya kayması için bir sinyal gönderdiğinde, aniden boğazın arkasına çok fazla hava çekerek bir hıçkırık meydana gelmesine neden olur. İşte hıçkırıkla ilgili ayrıntılar...

02 Temmuz 2019 Salı 16:31
Hıçkırık neden olur?

Hıçkırık neden olur? Hıçkırıklar, diyafram kasının istemsiz kasılmalarına neden olur. Beyin diyaframın kuvvetlice aşağıya kayması için bir sinyal gönderdiğinde, aniden boğazın arkasına çok fazla hava çekerek bir hıçkırık meydana gelmesine neden olur. İşte hıçkırıkla ilgili ayrıntılar...

Hıçkırık nedir?

Hıçkırıklar, diyafram kasının istemsiz kasılmalarına neden olur. Kas tekrar tekrar kasıldıkça, vokal kordlar arasındaki açıklık hava akışını kontrol etmek için kapanır ve hıçkırık sesi çıkarır. Boyundan göğüse kadar uzanan sinirlerin tahrişi hıçkırıklara neden olabilir.

Her birimizin göğsümüzü karnımızdan ayıran, akciğerlerimizin hemen altında düz bir kas plakası vardır. Buna diyafram denir ve nefes almamıza yardımcı olur. Aşağı doğru hareket ettiğinde, akciğerlerin burun ve ağızdan havada çekmesine neden olur. Ve yukarı doğru hareket ettiğinde, ciğerlerimizden havayı boşaltır. Diyaframın hareketi, diyaframda biten sinirleri aşağıya gönderen sinyalleri gönderen beyin tarafından yönlendirilir. Beyin diyaframın kuvvetlice aşağıya kayması için bir sinyal gönderdiğinde, aniden boğazın arkasına çok fazla hava çekerek bir hıçkırık meydana gelmesine neden olur. Basınçtaki ani değişiklik boğazdaki dar bir alanın geçici olarak kapanmasına neden olarak hıçkırık “hık” sesine neden olur. Beynin neden hıçkırıklara neden olan bu sinyalleri gönderdiği açık değildir.

Her ne kadar çeşitli hastalıklarla ilişkili olsa da (bazıları zatürree gibi ciddi olabilir veya kanda örneğin böbrek yetmezliğinden kaynaklanan zararlı maddeler ortaya çıktığında), hıçkırıklar ciddi değildir. Nadiren, hıçkırık konuşma değişiklikleri veya yeme ve uyku bozukluğu gibi sağlık sorunlarına neden olur.

Hıçkırık neden olur?

48 saatten az süren hıçkırıklar için en yaygın tetikleyiciler şunlardır:

– Gazlı içecekler içmek
– Çok fazla alkol içmek
– Çok fazla yemek
– Heyecan ya da duygusal stres
– Ani sıcaklık değişiklikleri
– Sakızla hava yutmak veya şeker emmek

48 saatten fazla süren hıçkırıklar, aşağıdaki kategorilerde gruplandırılabilecek çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Baş ağrısını geçiren teknik
Baş ağrısını geçiren teknik
– Sinir hasarı veya tahrişi

Uzun süreli hıçkırıkların nedeni, diyafram kasına destek olan vagus sinirlerinin veya frenik sinirlerin hasar görmesi veya tahrişidir. Bu sinirlerde hasara veya tahrişe neden olabilecek faktörler şunlardır:

– Kulağınızda kulak zarına temas eden kıl veya başka bir şey
– Boynunuzda bir tümör, kist veya guatr
– Gastroözofageal reflü
– Boğaz ağrısı veya larenjit
– Santral sinir sistemi bozuklukları

Merkezi sinir sisteminde bir tümör, enfeksiyon veya travma sonucu merkezi sinir sisteminde meydana gelen bir hasar vücudunuzun hıçkırık refleksinin normal kontrolünü bozabilir. Örnekler şunları içerir:

– Beyin iltihabı
– Menenjit
– Çoklu skleroz
– İnme
– Travmatik beyin hasarı
– Tümörler
– Metabolik bozukluklar ve ilaçlar

Uzun süreli hıçkırık aşağıdakiler tarafından tetiklenebilir:

– Alkolizm
– Anestezi
– Barbitüratlar
– Şeker hastalığı
– Elektrolit dengesizliği
– Böbrek hastalığı
– Steroidler
– Sakinleştiriciler

Hıçkırık nasıl geçer?

Nefesinizi tutmak, hızlı şekilde bir bardak su içmek, birisinin sizi korkutması, limon yemek, dilinizi sertçe çekmek ve şeker yemek ayrıca solunan havada karbondioksit miktarını artırmak için kısa aralıklarla kese kağıdı ve benzeri bir nesnenin içinde solumak da hıçkırığı ortandan kaldırabilir.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:31
  1. hıçkırık
  2. hıçkırıktan nasıl kurtulunur
  3. hıçkırık nasıl geçer
  4. hıçkırık nedir
  5. hıçkırık geçirme yöntemleri
  6. Hıçkırık nedir?
  7. Hıçkırık neden olur?

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