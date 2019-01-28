Hiciv ve ney üstadı: Neyzen Tevfik

Şair Neyzen Tevfik Kolaylı'nın vefatının üzerinden 66 yıl geçti.

Asıl adı Tevfik Kolaylı olan şair, Rüştiye Mektebi öğretmeni Hasan Fehmi Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olarak 24 Mart 1879'da Bodrum'da dünyaya geldi.

Babasının memleketi Bafra'nın Kolay nahiyesi olduğu için soyadı kanunuyla "Kolaylı" soyadını alan şair, 7-8 yaşlarındayken duyduğu ney sesinden çok etkilendi.

Neyzen Tevfik, babasının görevli olduğu Urla'da Berber Kazım'dan ney dersleri almaya başladı. Sonrasında babası tarafından yatılı olarak İzmir İdadisi'ne yazdırılan Şair, bir süre sonra hastalığı sebebiyle okulu tamamen bırakmak zorunda kaldı.

Ney üflemeye duyduğu ilgi giderek artan şair, İzmir Mevlevihanesi'nde Tokadizade Şekip, Tevfik Nevzat, Ruhi Baba ve Şair Eşref gibi pek çok ünlü isimle tanıştı ve onlardan Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri aldı.

İlk şiiri 13 Mart 1898'de yayımlandı

Hocası ve arkadaşı Şair Eşref'in hicvin kapılarını açmasının ardından Neyzen Tevfik'in ilk şiiri 13 Mart 1898'de "Muktebes" dergisinde yayımlandı.

Babası, Neyzen Tevfik'i 1898 yılında medrese öğrenimi için İstanbul'a gönderdi ve Fethiye Medresesi'ne yerleştirdi.

Vaktini Galata ve Yenikapı mevlevihanelerinde geçirmeye başlayan şair, Mehmet Akif Ersoy sayesinde dönemin müzisyen ve edebiyatçılarıyla tanıştı.

Bağlama, cura ve tambur çalmayı da öğrenen sanatçı, 20 yaşına geldiğinde artık adını hem usta bir neyzen hem de şair olarak duyurmaya başladı.

Fethiye Medresesi'nden 1901 yılında ayrılan Neyzan Tevfik, Fatih'teki Şekerci Hanı'nda ve Çukurçeşme'deki Ali Bey Hanı'nda kalmaya başladı.

"Ömrümün 70 yılı bin bir hadisat içinde geçti"

Mısır'dan ayrıldıktan sonra İzmir'e, oradan da İstanbul'a giden ve Çemberlitaş'ta bir han odasına yerleşen şair, ilk kitabı "Hiç"i 1919'da yayımladı.

Neyzen, 1923'te gittiği Ankara'da bir süre kardeşi Şefik Kolaylı'nın yanında kaldı ve 1927'de sara nöbetleri ve alkol kullanımı nedeniyle tedavi görmeye başladı.

Mehmet Akif Ersoy'u görmek için 1928'de tekrar Mısır'a giden ve yaklaşık 1 yıl burada kalan şair, Muhiddin Üstündağ'ın girişimiyle konservatuvarda görevlendirildi.

"Ömrümün 70 yılı binbir hadisat içinde geçti." diyen Neyzen Tevfik, 28 Ocak 1953'te İstanbul'da hayatını kaybetti ve cenaze namazı Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camisi'nde kılındı.

Neyzenlikteki ustalığıyla beraber hiciv sanatını kullanarak şiirlerinde toplumsal konulara değinen Neyzen Tevfik, neyi ile 100'e yakın plak çıkardı.