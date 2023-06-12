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Yerel Hiçbir şey yapmasaydınız şimdiye kadar sönmüştü! Ekrem'in itfaiyesi iş hanı yangınını 37 saatte söndüremedi
Yerel

Hiçbir şey yapmasaydınız şimdiye kadar sönmüştü! Ekrem'in itfaiyesi iş hanı yangınını 37 saatte söndüremedi

Yeniakit Publisher
2023-06-12 07:30:00 -
Hiçbir şey yapmasaydınız şimdiye kadar sönmüştü! Ekrem'in itfaiyesi iş hanı yangınını 37 saatte söndüremedi

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları yaklaşık 37 saattir devam ediyor.

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 2 günden bu yana sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana geliyor. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

Polis, önceki akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor.
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Binanın beşinci ve altıncı katındaki malzemeler yanarken itfaiye ekipleri yangının 37. saatinde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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