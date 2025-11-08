Hiçbir Şey Tesadüf Değil: New York’un Yeni Başkanı Üzerine

İşte Bekir Atacan'ın kaleme aldığı o yazı;

Ciddi mi yani?..

Herkes, New York belediye başkanlığına bir Şii Müslüman’ın seçilmesini sanki tarihi bir “kırılma”, bir “Batı açılımı” gibi konuşuyor.

Ama canım kardeşim, güzel gözlüm: Devletler ve çıkar grupları, bir sosyal medya fenomeninin hesabını kapattırmak için bile devreye girebiliyorsa —

dünyanın en güçlü ve en önemli şehri New York’un belediye başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı, nasıl olur da “tesadüf” olabilir?

Siyasette hiçbir şey rastlantı değildir.

Hiç kimse büyük destekler, derin yapılar ve stratejik planlar olmadan üst makamlara gelemez.

Her şeyin bir hesabı vardır; her yetkilinin de bir görevi.

Demokrasilerde kimse aşiretine, mezhebine veya dinine hizmet etmez;

devlete ya da büyük şirketlere hizmet eder.

Unutmayın: Batı’da yöneticileri halk değil, şirketler seçer.

“Modern demokrasilerde seçim sandığı, sadece kimin kararları uygulayacağını belirler;

kararları ise çoktan başkaları almıştır.”