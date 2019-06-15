KARABÜK (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, "Personelin tümünü tazminatlarını vererek işten ayırdık. Şu anda hiçbir personelimizin ve oyuncumuzun kulüpte alacağı yoktur." dedi.

Yüksel, yönetim kurulu üyeleriyle kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, kulübü ve Karabük'ü sevdiği için bu yola çıktığını söyledi.

Sonuna kadar kulübün yanında olduklarını belirten Yüksel, "Nereye kadara giderse de götürmek için buradayız. Kulübün geçmişle ilgili herkesin gözünde 'soyuldu, burada hırsızlıklar var ve gün yüzüne çıkacak, birilerinin adamısın' diye konular geçiyor. Biz kimsenin adamı değiliz. Karabükspor sevdalısıyız. Bundan sonra mücadelemiz daha farklı olacak. Hırsızları da bulacağız. Dışarıda mücadele edeceğiz. Aynı zamanda sahada da Karabükspor'u iyi bir yere getirmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kulüpte her şeyin Süper Lig takımına göre hazırlandığını ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Personel sayısı ve diğer araç gereçler her şey Süper Lig'e göre hazırlanmış. Personelin tümünü tazminatlarını vererek işten ayırdık. Şu anda hiçbir personelimizin ve oyuncumuzun kulüpte alacağı yoktur. Bundan sonra şehirden ve herkesten Karabükspor için destek bekliyoruz. Karabükspor bir marka. Biz bu markanın mücadelesini sonuna kadar vereceğiz."

Yüksel, ligde başarılı olabilmek için maaş artı prim sistemi ile oyuncularla anlaşacaklarını anlatarak, şu anda hiçbir futbolcularına resmi teklifin olmadığını dile getirdi.

Sendikadan kesilen paylarının 4 aydır verilmediğini aktaran Yüksel, "İşçi bordrolarına bakıldığı zaman Karabükspor için kesilen para gözüküyor. KARDEMİR'e sorduğumuz zaman 'sendika müsade etmiyor' diyor. Sendikaya sorduğumuz zaman da 'KARDEMİR müsade etmiyor' diyor. Biz bunun da mücadelesini vereceğiz." şeklinde konuştu.