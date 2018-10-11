Hiçbir iddiası tutmayan Şener yine salladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ilerleyen ittifak görüşmelerinde sona gelindi. CHP-HDP ittifakının ilk sinyalleri Abdüllatif Şener'den geldi.

Terör örgütü PKK'nın yayın organına konuşan Şener, "İttifaklar kurulabilir ama bu ittifakların kamuoyu algısıyla bağlantılı, hassas noktalarını da iyi izlemek gerektiğini düşünüyorum. Yerel seçimler kurumsal ittifaka elverişli değildir. Bu daha çok tabanda olacak bir şey." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ YÜZDE 20 KAYBEDER: Abdullatif Şener, yerel seçimlerde yapılacak işbirliğinin sandığa da yansıyacağını söyledi. CHP'li Şener, AK Parti'nin yerel seçimlerde yüzde 15-20 oranında oy kaybedeceğini sözlerine ekledi.

2009 yerel seçimlerini hatırlatan Şener, “Adalet ve Kalkınma Partisi en düşük oyu 2009 yerel seçimlerinde aldı. Bu seçimlerde bir kriz hali vardı. Ama o dönemin Başbakanı Erdoğan sürekli ‘Kriz teğet geçti’ diye açıklamalar yapıyordu. Ama buna rağmen 2009 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 38 oy almıştı. Bir önceki seçimlerde yüzde 46 oy aldığını düşünecek olursak 8 puan oy kaybetmişti” dedi. Şu anki tablonun çok daha ağır olduğunu belirten Şener, “Bu tabloda çok rahatlıkla yüzde 15-20 oy kaybedebileceğini düşünüyorum. Bu da Türkiye’nin her tarafında olsun seçimlerin kaderini etkileyebilecek nitelikte olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.