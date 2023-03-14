Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar! İkinci el piyasasında seçim ve bayram bahanesi

İkinci el otomobil piyasasında talep artışı devam ediyor. İkinci el otomobil piyasasında son 15 gün içerisinde yüzde 5 artış yaşandı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve seçimlerin daha erken bir tarih olan 14 Mayıs'a çekilmesi ile ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi.

Oto galeri esnafı Gökhan Ardeşen, “Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla sıfır otomobil bulamayan vatandaş ikinci el otomobillere yöneldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin de erken tarihe çekilmesiyle seçim sonrası otomobil fiyatlarının artacağını düşünen vatandaşlar şimdiden ikinci el otomobil almak için bizleri arıyorlar. Fiyatlar yüksek olsa da bu dönemin araç almak için iyi bir dönem. Ayrıca, bu dönemde en çok talep yatırım kaynaklı binek araçlara oluyor. Piyasada ise genelde 350 bin TL ile 500 bin TL arasında araçlara talep var” dedi.

"15 gün içinde yüzde 5 arttı"

İkinci el otomobil piyasasının hareketlendiğini belirten Ardeşen, “Önümüz Ramazan Bayramı bu dönemlerde ikinci el otomobil fiyatlarında hep bir artış yaşanıyor. Ayrıca buna ek olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de erkene çekilmesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Vatandaş hem bayram öncesi araç almak istiyor hem de seçim sonrası otomobil fiyatlarının artacağını düşünerek şimdiden ihtiyaç için ya da yatırım yapmak için otomobil alıyorlar. Buda ikinci el otomobil piyasasını 15 gün içinde yüzde 5 arttırdı” diye konuştu.

“En çok talep 350 bin ile 500 bin TL arasında araçlara var”

İkinci el otomobil piyasasında artışın devam ettiğini belirten galerici Ardeşen, “Bununla beraber satışlarda devam ediyor. Son 15 gün içerisinde ekstra bir hareketlilik başladı yüzde 5 civarında artış oldu. Aracı sattığımız fakat aynı fiyata alamadığımız dönemlere tekrar giriyoruz. Fiyat olarak en çok 350 bin ile 500 bin TL arasında araçlara daha çok talep var. Şu anda ticari araçlar yerine binek araçlara daha çok alınıyor. Seçimden sonra piyasanın yükseleceğini düşünüyorum. Şu an aslında bayram ve seçimden önce araç almanın tam zamanı diyebiliriz. İkinci el piyasasının yüzde 50’si yatırıma döndü. Diğer yüzde 50’si ise kullanmak için alıyor. Bu dönemde biraz sakin kalmamız gerekiyor. Çünkü fiyatlarda etkili oluyor bu durum. Bir iki seneye kadar sıfır araçların piyasaya girmesi ile fiyatların gerileyeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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