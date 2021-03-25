  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye bu projeyle üs haline gelecek

Harrier savaş uçakları ile ilgili son nokta koyuldu! Prof. Dr. İsmail Demir’den önemli açıklamalar

Bakan Mustafa Varank kritik gelişmeyi duyurdu: Resmen başlıyor

Merkel'den Türkiye açıklaması! 'Bunu destekliyorum' diyerek paylaştı

Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi yasağı ve 22 ilde yeni yasaklar geliyor

AYM kararı sonrası yayınlandı! SGK'dan yeni emeklilik genelgesi

Türkiye’den flaş F-35 adımı! Anlaşma sağlandı

Türkiye dünyada ilki yapıyor! Harekat ortamında fırtınalar estirecek

İstanbul Sözleşmesi’nin feshi ile atılan adım yeni adımlarla taçlandırılmalı! Aileyi bir avuç feministin oyuncağı olmaktan kurtarın

Resmen duyurdular! Yeni doğal gaz rezervi bulundu
Gündem Hiç utanması da yok! Dayakçı İsmail kadın savunucusu oldu
Gündem

Hiç utanması da yok! Dayakçı İsmail kadın savunucusu oldu

Evli olduğu dönemde eski eşi Eda Demrici'ye hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uygulayarak gündemden düşmeyen FOX haber spikeri İsmail Küçükkaya, sözde kadına şiddeti önlediği söyleyenen İstanbul Sözleşmesi için açıklama yapan Fenerbahçe'ye kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 13:39:00 -

FOX TV haber spikeri İsmail Küçükkaya, trajikomik bir olaya imza attı. Evli olduğu dönemde eski eşi Eda Demirci'yi tekme tokat döverek mahkemelik olan ve bunun sonucunda eşinden ayrılmak zorunda kalan Küçükkaya, İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesi sonrası kadın hakları savunucusu oldu.

Utanmadan Fenerbahçe'yi kutladı

Haber yayınında sözde kadına şiddeti önlediği için İstanbul Sözleşmesi'nin var olması gerektiğini belirten dayakçı İsmail Küçükkaya, sözleşme için açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü kutladı. Bu duruşun tüm alanlardan gelmesi gerektiğini söyleyen dayakçı İsmail Küçükkaya, bu sözleri sonrası alay konusu oldu. Küçükkaya'ya sosyal medyada çok sayıda tepki yorumu yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MUSTAFA

Bunlar böyledir, hem yaparlar, üzerlerine alınmazlar, hem de yapıyorlar diyerek şikayet ederler. Pişkinlik mi desek, pişmiş mi desek bilemedim.
  • Yanıtla

karlıdağlar

bu durumda bunun sunduğu haber programı güvenilir değil!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması!
Gündem

Dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması! "Bunu halkımız için istiyoruz"

Musul Valisi Cuburi, "Musul halkının ve genel olarak Irak'ın menfaati için kardeş Türkiye ile ilişkilerimizin daima daha güçlü olmasını isti..
Tarih verildi! Dünya genelinde ışıklar sönecek
Yaşam

Tarih verildi! Dünya genelinde ışıklar sönecek

Dünya genelinde ışıklar, iklim krizine dikkati çekmek için 27 Mart'ta bir saatliğine kapatılacak.
Türkiye’den flaş F-35 adımı! Anlaşma sağlandı
Gündem

Türkiye’den flaş F-35 adımı! Anlaşma sağlandı

F-35 projesinden haksız yere çıkarılan Türkiye, meydana gelen durumu hukuki anlamda çözmenin yollarını aramak için önemli adımlara imza atıy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay