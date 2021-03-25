Hiç utanması da yok! Dayakçı İsmail kadın savunucusu oldu

FOX TV haber spikeri İsmail Küçükkaya, trajikomik bir olaya imza attı. Evli olduğu dönemde eski eşi Eda Demirci'yi tekme tokat döverek mahkemelik olan ve bunun sonucunda eşinden ayrılmak zorunda kalan Küçükkaya, İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesi sonrası kadın hakları savunucusu oldu.

Utanmadan Fenerbahçe'yi kutladı

Haber yayınında sözde kadına şiddeti önlediği için İstanbul Sözleşmesi'nin var olması gerektiğini belirten dayakçı İsmail Küçükkaya, sözleşme için açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü kutladı. Bu duruşun tüm alanlardan gelmesi gerektiğini söyleyen dayakçı İsmail Küçükkaya, bu sözleri sonrası alay konusu oldu. Küçükkaya'ya sosyal medyada çok sayıda tepki yorumu yapıldı.