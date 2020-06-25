Hiç kimse mağdur edilmeyecek

Mehmet Canıtatlı

Suud yönetiminin resmi duyurusunun hemen ardından Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı ‘haklarınız saklı’ açıklamasından memnun olan adaylar ve onların Hac organizasyonunu yapan acentalarla ilgili bir açıklama da Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin’den geldi.

Dokunsalar ağlayacağız

Şahin, her yıl hac için 2,5 milyon kişinin Suudi Arabistan’a gittiğini belirterek, bu sene gidilemeyeceği için büyük üzüntü içinde olduklarını vurguladı. “Herşey normal seyrinde ilerleseydi, bu yıl Türkiye’den 83 bin kişi hacı olacaktı” diyen Şahin, “Endonezya, Hindistan, Malezya gibi ülkeler daha önce hac organizasyonuna katılmayacaklarını ilan ettiler. Bizim de bu yönde hazırlığımız vardı. Salgın tüm dünyada sıfırlanmadığı için risk devam ediyor. Dün beklediğimiz açıklama geldi. Bu haberi bekliyor olsak da meslektaşlarım ile buruk bir ruh hali içindeyiz, dokunsanız ağlayacak haldeyiz” diye konuştu.

Herkes müsterih olsun

Duamız, önümüzdeki sene daha sağlıklı daha fazla hacıyla Kabe’de bulunmak, Beytullah’a yeniden kavuşmak” diyen Şahin, “Hac ücretlerinin iadesi ile ilgili karar verme yetkisi Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu’nda. TÜRSAB da bu kurulun üyesidir, hacca gitmek için gerekli her şeyi yapmış vatandaşlarla ve seyahat acentaları mağdur edilmeyecek. Herkes müsterih olsun” şeklinde konuştu. Seyahat acentalarının 27 Şubat itibarıyla salgın nedeniyle sonlandırılan umre ile ilgili hava yollarına yaptıkları ödemeleri hâlâ alamadığına dikkat çeken Diyaeddin Şahin, hac umre organizasyonu yapan seyahat acentaları için devletten destek beklediklerini ifade ederek, yaşanan sıkıntıları şöyle anlattı:

Sektör darboğaza girdi

“Normal şartlarda haccın ardından eylül ayında umre başlardı ancak benim görüşüm uzunca bir süre umre olmayacağı yönünde. Bu nedenle hac ve umre turu yapan seyahat acentalarının ayakta kalmaları çok zor. 15 bin çalışanı olan ve en az 70-80 bin kişinin ekmek yediği sektörümüzün devletin direkt dokunuşuna ihtiyacı var. Hac ve umre acentaları, KGF kredilerinden faydalanamıyor, onlara farklı bir uygulama getirmeleri gerekiyor. Teminat mektuplarımız var, çok ciddi rakamlar. Bunların alınmaması yönünde bankalarla görüşmeler yapıyoruz. 2021 için Suudi Arabistan’ın kriterleri henüz belli değil.”