'Hiç bir Kürd'ün bizden başkasına oy vermeye hakkı yoktur' demişti! HÜDA PAR'dan Ahmet Türk'e okkalı cevap!

HDP, kendini yalanlamaya, kendi sloganlarıyla çelişmeye devam ediyor. Halkın oylarının kendilerine zimmetli olduğunu, HDP'ye oy vermeyenlerin hain olduğunu defaatle dile getiren mezkur parti, bu kez Ahmet Türk'ün dilinden, içindeki kibri, kini ve faşist bilinçaltını kusmuştu.

Ahmet Türk'e HÜDA PAR'lı Hüseyin Yılmaz'dan okkalı bir yanıt geldi.

"Hiç bir Kürd'ün bizden başkasına oy vermeye hakkı yoktur" gibi bir hadsiz söylemde bulunan HDP'li Türk, Halkın tepkisiyle karşılaşmış ve Kürtlerin kimsenin ipoteği altında olmadığını vurgulayan birçok tepkiyle karşılaştı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi;

Örgüt vesayetinde siyaset yapan iradesizler, asimilasyoncu CHP’nin adayı için Kürtleri tehdit etmişler. İradesi kendi elinde olan her Kürt, kime oy verip vermeyeceğine kendisi karar verir. Kürtler adına konuşma ve karar verme hakkı, hiç kimsenin tekelinde değildir.

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Mehmet Bozdaş / Doğruhaber