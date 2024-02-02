Hiç bıkmayacaklar! Yeşil erik sezonu açıldı kriz çığırtkanlığı başladı

"Yeşil erik" mevsiminin başladığı her yıl olduğu gibi bu yıl da bıkmadılar, usanmadılar "kriz var" dediler.

Geçen yıllarda da Şubat ayında eriğin kilosu 600 TL iken, hatta tane hesabıyla 20-30 TL'den satılırken, Haziran ayında ise kg fiyatı 15 TL'ye kadar düşerken, aynı haberler yine servis edilmeye başlandı.

Mynet'in ekonomi servisi tarafından yapılan haberde, aynı arsız ifadeler kullanıldı.

Erik sezonunun açılmasını fırsata çeviren Mynet, haberinde bir manavın, "Altın alsalar daha karlı bence. Eriğe bu kadar para verilmez. Eşim aşerseydi alırdım herhalde" açıklamasına yer verildi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO