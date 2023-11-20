Hibrit araçlar böyle çalışıyor

Çevre ve sürdürülebilirlik açısından etkileyici özelliklere sahip olan hibrit araçlar, daha yaşanılabilir bir çevre için düşük emisyon sunmaktadırlar. Teknoloji sayesinde çok daha verimli bir şekilde çalışan hibrit araçlar, ekonomik ve çevreci bir tercih olarak öne çıkıyor. Peki bu araçlar ne tür imkan sunuyor ve hangi özellikleri ile özellikle son dönemde öne çıkıyor?

Melez olarak tanımlanabilecek hibrit kavramı, otomotiv sektöründe elektrikli ve benzinli motorları bir arada barındıran araçları ifade etmek için kullanılır.

Çalışma sistemleri

Hibrit sistem, farklı kullanım koşullarında uygun motorun harekete geçirilmesine dayanır. Motor güçlerinin optimum düzeyde tutulması sayesinde enerji tasarrufu sağlanır ve emisyon düşer. Hibrit araçların çalışma prensibi, aşamalarıyla birlikte aşağıdaki şekilde daha ayrıntılı açıklanabilir:

Hareket aşamaları

Otomobilin ilk hareket ettiği esnada ve yüksek hızlara geçiş yapılmayan durumlarda, aracın sahip olduğu elektrik motoru kullanılır. Sürüş sırasında yüksek hız için elektrik ve benzin motorları bir arada çalışır. Bu durum çok daha efektif bir performans sunarken, azalan yakıt tüketimi sayesinde daha ekonomik bir sürüş deneyimi sağlanır.

Aracın yavaşlaması sırasında kullanılan fren, rejeneratif bir şekilde aracın elektrik motorlarının şarj edilmesini sağlar. Bu sayede aracın ürettiği güç boşa harcanmadan değerlendirilir. Araç daha düşük hızlara geçiş yaptığında elektrik motoru tekrar tek başına devreye girer ve araç hareketsiz kaldığında tüm motorlar durur.

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Nasıl şarj oluyor?​

Kendi kendini şarj eden hibrit otomobiller, aracın çalışması sırasında elde edilen motor gücünü ve fren sisteminde oluşan gücü bataryalara aktarır. Bu sayede araçta üretilen tüm güç efektif bir şekilde kullanılır ve geri dönüştürülür. Ayrıca Plug-In adı verilen hibrit araç modelleri, harici bir elektrik kaynağından şarj edilebilir. Çok daha büyük batarya boyutlarına sahip olan Plug-In hibrit araçlar, elektrik gücünü daha uzun mesafeler için harcayabilir.