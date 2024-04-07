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Kadın - Aile Hibiskus Şerbeti: Duyan satın almak için markete koştu! Herkesin yeni favorisi olacak!
Kadın - Aile

Hibiskus Şerbeti: Duyan satın almak için markete koştu! Herkesin yeni favorisi olacak!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 02:18:00 - 2024-04-07 03:10:07
Hibiskus Şerbeti: Duyan satın almak için markete koştu! Herkesin yeni favorisi olacak!

Sıcak havalarda insan serinlemek için sürekli farklı içecekler arıyor. İftarla başlayan içecek faslı, çay, kahve, soda, meyve suyu diye uzayıp gidiyor. Hibiskus beta karoten, C vitamini ve antosiyanin gibi antioksidanlar açısından zengin bir bitkidir.

Hibiskus ve nar çiçeği kesinlikle aynı şey değil. Yine de bizde bu isim ile anılır olmuş. Aktara gittiğinizde hangi ismi söylerseniz söyleyin aynı kuru yaprakları alıyorsunuz. Bu bitkinin birçok faydası varmış ama iftar sonrası bizi ilgilendiren şişkinlik giderici yanı bunu da birlikte test edip göreceğiz.

Bu bitkiyi şerbet hazırlamak haricinde aynı yeşil çay gibi bir miktar sıcak su ile demleyerek kullanabilirsiniz. Ben kaynarken içine limon dilimleri ekliyorum, bu da ekşi lezzetinin biraz daha ortaya çıkmasını sağlıyor.

Damak tadınıza göre şeker ayarlamasını yapabilirsiniz ama 1 bardak toz şeker bence tam geliyor.

Soğuk, özellikle de kesinlikle buzla servis yapın.

Hibiskus Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler

5 çorba kaşığı hibiskus (nar çiçeği kurusu)
1 yemek kaşığı gülkurusu (gonca gül çay yapımında kullanılan)
3 adet çubuk tarçın
6 diş kuru karanfil
1 yemek kaşığı kakule (isteğe göre)
1 su bardağı toz şeker
1 adet limon
2 litre su
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Hibiskus Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır?

Hibiskus, gül kurusu, tarçın, karanfil, kakuleyin tencereye alın.
Üzerine şeker ve suyu ilave ederek ocağın altını açın, şeker eriyinceye kadar karıştırın.
Su kaynamaya başlayınca yıkayıp kabuklarıyla dilimlediğiniz limonu içine atın ve 15 dakika kadar kaynatın.
Ocağın altını kapatın içindeki malzemelerle şerbeti soğumaya bırakın.
Oda sıcaklığına gelen şerbeti buzdolabına alın.
Soğuyan şerbeti buzla servis yapın.

Hibiskus şerbeti Zararları!

Fazla tüketildiğinde hibiskus zararları nelerdir? Hibiskus genellikle güvenli bir bitkidir, ancak bazen dermatit, mide bulantısı, baş ağrısı ve kulak çınlaması gibi yan etkilere neden olabilir. Ayrıca tansiyonu düşürebilir. Bazı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir.

Hibiskus Şerbeti Faydaları

Nar çiçeği olarak bilinen hibiskus C vitamini deposudur, bağışıklığı güçlendirir. Antioksidan özelliği yüksektir, kansere karşı korur. Beyin fonksiyonlarını güçlendirmeye yardımcı olur. Gençleştirir.

Hibiskus şerbeti ile zayıflayanlar var mı? Hibiskus detoksu nasıl yapılır?

Hibiskus yaprağını suyla kaynatıp demlemeye bırakın. Ardından demlenmiş hibiskus çayını süzün ve soğuması için bir kenara alın. Soğuyan hibiskus çayına maden suyunu ve demlenmiş yeşil çayı ekleyin. Karıştırarak homojen bir içecek elde edin.

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