Hibiskus nedir? Hibiskus çayının faydaları nelerdir? Hibiskus çayı nasıl demlenir ve ne kadar tüketilmeli?

Hibiskus Çayı, Vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin ve yaygın olarak tüketilen bir bitkidir. Hibiskus bitkisi salatalarda kullanıldığı gibi çay olarak da tüketilmektedir. Aktarlarda bolca satışını görebilirsiniz. Yüksek miktarda C vitamini kaynağı olan hibiskus bitkisi grip ve soğuk algınlığından korumaya yardımcı olacaktır.

Tayland ve Çin gibi bölgelerde hibiskus yaygın olarak kullanılır. Buraların mutfağında hibiskus bitkisi baharattır ve yemeklerde, salatalarda, turşularda kullanılır. Ancak yine de en yaygın kullanım formu hibiskus çayı şeklindedir.

Şurup, reçel ya da şerbet olarak da tüketilen bu bitkinin kullanımı ülkemizde çay olarak yaygındır. Ebegümeci familyasına ait bu bitkinin kırmızı bir rengi bulunmaktadır. Yazımızın devamında hibiskus ile ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Hibiskus Çayının Faydaları Nelerdir?

Grip ve soğuk algınlığını önler.

Yüksek miktarda C vitamini bulunmaktadır.

Mantar oluşmasını önler.

Kan basıncını düzenler.

Mide kanserini önler.

Akciğer kanserini önler.

Bağışıklığı güçlendirir.

Öksürüğe iyi gelir.

Kolesterolü düşürür.

Böbrek taşı oluşumunu engeller.

Boğaz ağrılarına iyi gelir.

Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

Metabolizmayı hızlandırır.

Yağ yakar.

Ödem attırır.

GÜNLÜK NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Bitki çayları her ne kadar sağlıklı olsa da günlük tüketimde aşırıya kaçılmamalıdır. Aksi takdirde sağlık sorunlarına neden olabilir. Hamile kadınların hibiskus çayını tüketmemeleri gerekir. Kronik hastalığı olup düzenli ilaç alanların da hibiskus çayını tüketmemeleri gerekmektedir

Hibiskus çayının günlük tüketim miktarı 2 fincan ile sınırlı tutulmalıdır. Hibiskus içeriğinde başta K vitamini olmak üzere çok sayıda faydalı vitaminler, mineraller bulunur. Antioksidan özelliği ile de dikkat çeken hibiskus bitkisi ölçülü kullanıldığı vakit faydalı olacaktır.

Hibiskus Çayının Zararları Nelerdir?

Her bitkide olduğu gibi hibiskusta da aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Fazla tüketim sonucunda kişide halisülasyon görülmesine sebebiyet verebilir. Hamilelikte ve emzirme döneminde kullanılmaması gerekmektedir. Alerjik bir hastalığınız var ise tüketmemenizde fayda vardır. Tüketirken mutlaka bir uzamana başvurmalısınız.

Hibiskus Çayı Nasıl Demlenir?

Soğuk hibiskus çayını hazırlamak için 1 litre kaynamış suyun içerisine 2 yemek kaşığı dolusu hibiskus bitkisi ilave edilir. Demlenen çay, süzülür ve bir sürahi içerisine alınır. Sürahinin kapaklı olmasına dikkat edilmelidir. Sürahiye alınan hibiskus çayı buzdolabına alınır. Soğuk hibiskus çayı servis edilirken de içine taze nane yaprakları ve buz ilave edilir.

Hibiskus Çayı Hamilelikte İçilir mi?

Hibiskus çayı hamilelik döneminde asla tüketilmemelidir. Emziren annelerin ise bir uzmana danışması gerekmektedir. Hamilelikte tüketilmesi düşük riski yaratabilir. Bir uzman onayı olmadan hibiskus tüketimi zararlı olabilir.

Hibiskus Çayı Adet Söktürür mü?

Hibiskusun kan sulandırıcı özelliğinden dolayı adet ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir. Adet döneminde hibiskus çayı tüketimi adet söktürücü özellik oluşturmaktadır. Adet kanamalarınız geciktiği zaman hibiskus çayı tüketebilirsiniz.

Hibiskus Çayının Fiyatı Nedir?

Aktarlarda da sıklıkla bulabileceğiniz hibiskus çayının fiyatı değişkenlik gösterebilmektedir.

Hibiskus Çayı Zayıflatır mı?

Hibiskus çayının, yağ yakma ve ödem söktürme özelliğinden dolayı zayıflatma etkisi bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan yüksek vitamin ve mineraller tok kalmanızı sağlayacaktır. Direk kilo verdirtir düşüncesine kapılmamak gerekmektedir. Sadece zayıflamanıza yardımcı olacaktır.

Yağ yakımınızı destekleyecektir. Bir çok diyetisyen de hibiskus çayını önermektedir. Diyet listenizde bulunmuyor ise tüketmemeniz gerekmektedir. Mutlaka alanında bir uzmana başvurmalısınız. Diyet listenizde bulunuyor ise günde iki bardaktan fazla tüketmemeniz gerekmektedir.

Hibiskus Çayı Ne Zaman İçilir?

Hibiskus çayı tüketim amacına göre aç veya tok karnına tüketilebilir. Sindirim sisteminizi çalıştırmak istiyorsanız sabahları aç karnına tüketmenizde fayda bulunmaktadır. Diyet yaparken tüketiyorsanız yemeklerden yarım saat önce tüketmeniz gerekmektedir. Tüketim amacına göre de mutlaka bir uzmandan destek almalısınız.

Ciddi bir kronik rahatsızlığınız varsa, hamileyseniz veya emziriyorsanız, düzenli ilaç kullanıyorsanız, alerjik bir bünyeye sahipseniz doktorunuza danışmadan tüketmeyin, sağlığınızı riske atmayın.

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