Hibiskus çayının faydalarınelerdir? Hibiskus çayı nelere iyi gelir?

Hibiskus çayı C vitamini ve askorbik asit yönünden oldukça zengin bir çaydır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı koruma sağlaması da hibiskus çayının faydalarından biridir.

Antitümör ve antioksidan özelliklere sahiptir. Hücreleri uyararak kanserli hücrelerin gelişimini önlediği düşünülmektedir. Mide kanserine karşı koruma sağlar.

Susuzluğu giderir. Vücuttan sıvı atılmasına karşı, sıvı eksikliğini karşılar. Toksinlerin atılmasına yardım eder.

Sindirim sistemine fayda sağlayarak hazımsızlığı da giderir. Bağırsak hareketlerini arttırır, bu nedenle kabızlık için çözüm sağlar.

Hibiskus çayı yüksek oranda demir mineralini içerir. Demir minerali sayesinde vücuttaki demir eksikliği ve kansızlık giderilebilir. Kansızlık ve demir eksikliği yaşayan kişiler kilo vermekte zorlanırlar. Hibiskus çayı sayesinde vücuttaki demir eksikliği giderilir ve kilo vermek kolaylaşır. Aynı zamanda içeriğindeki C vitamini sayesinde vücutta yağ yakımını hızlandırarak da zayıflamaya yardım eder.

Sindirimi kolaylaştırmasıyla da vücuttaki ödemi atar, şişkinlik gidericidir. Vücuttaki ödem ve şişkinliğin atılmasıyla da zayıflamak mümkündür.

Tansiyon ve kolesterol rahatsızlığı olan, bu rahatsızlıklarla ilgili ilaç kullanan kişiler hibiskus çayı içmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır. Ayrıca düzenli başka ilaç kullanan herkes doktorlarına danışarak bu çayı içmelidir.