Hibeş nedir? Nasıl yapılır?
Az bilinen aparatiflerden olan hibeşi sizde evinizde deneyiphem kahvaltılarda ekmeğe sürerek hem de et yemeklerinin yanında servis ederek tüketebilirsiniz.02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:36
MALZEMELER:
250 gram tahin
Bir çay bardağı su
4 adet taze sıkılmış limon suyu
3 silme tatlı kaşığı toz kimyon
4 silme tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber
1 silme tatlı kaşığı toz karabiber
6 diş sarımsak
1,5 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI:
Tahini su ile açarak bir süre karıştırın.
Daha sonra içine limon suyunu katın.
Sarımsakları soyarak havada dövün ve karışımın içine atın.
Son olarak içine baharatları katın ve iyice karıştırın.
Bu işlemlerin ardından mezeyi servis tabağına alarak servis edin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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