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Hibe desteği bilgilendirme toplantısı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri 13.

03 Eylül 2019 Salı 13:00
Hibe desteği bilgilendirme toplantısı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğ kapsamında hibe desteği müracaatları ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, şube ve ilçe müdürleri, birlik ve kooperatif başkanları ile tarım ve hayvancılık konusunda yatırım yapmak isteyen yatırımcıların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, toplantıda yaptığı konuşmada, Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Projesi ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Sever, "Bunların yanında kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi de amaçlanmıştır” dedi.


Kırsal kalkınma desteklerinin, kırsal alanların gelişmesi ve sosyal yapının güçlendirilmesi adına kırsalda yürütülecek yatırım projelerinin desteklenmelerini esas aldığını ifade eden İl Müdürü Dr. Emine Sever, Eskişehir’de 2006 yılında başlayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile bugüne kadar; Bireysel Sulama Desteklemesinden bin 232 kişiye 23.7 milyon TL, makine ekipman desteklenmesinden 2 bin 6 kişiye 13.4 milyon TL, genç çiftçi desteklemesinden 447 kişiye 13.4 milyon TL, ekonomik yatırımlarından 242 yatırımcıya 65.4 milyon TL olmak üzere toplam 116 milyon TL hibe desteği sağlandığını belirtti.


Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Serpil Uzun tarafından yapılan sunumda, desteklemeye kimlerin başvuru yapılabileceği başvuru sahiplerinde aranılan özellikler, yatırım konuları, başvuru şekli, yatırım tutarları, yatırım süresi, müracaatlar sırasında istenen belgeler, proje hazırlanması ve yatırım konuları hakkında bilgi verildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:00
  1. odunpazarı
  2. doğa

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