HGK-82 operasyonel kullanıma hazır Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen HGK-82’nin operasyonel kullanıma hazır olduğu duyuruldu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen HGK-82’nin operasyonel kullanıma hazır olduğu duyuruldu.

TÜBİTAK SAGE, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden HGK-82 ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ilk üretimleri tamamlanan HGK-82’nin TSK envanterine girmesinin ardından; Hava Kuvvetleri Komutanlığı zorlu koşullarda 4 adet operasyonel test atışı gerçekleştirmiştir. HGK-82, operasyonel kullanıma hazır durumdadır” denildi.

Ayrıca paylaşımda, test atışlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

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