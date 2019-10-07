HGB kan değeri kaç olmalı? Hemoglobin HGB düşüklüğü nasıl giderilir?

HGB kan değeri nedir? HGB kan değeri kaç olmalı? Allah kainattaki yarattığı her şey için bir nizam bir iltizam ve bir denge mekanizması oluşturmuştur. Canlı ya da cansız varlıkta olsun yaratılıştaki bu denge bozulduğunda ortaya pek çok sıkıntı çıkmakta. İnsan yapısında da bu denge hayati öneme sahiptir. Yüce Rabbimiz vücudumuzdaki organlar başta kanda olmak üzere her organı bir ahenk içinde yaratmış. Kan değerleri de öyle. Hemoglobin kan değerinin de bir ayarı vardır. Hemoglobin değerlerinin düşüklüğü gibi yüksekliği de sağlık açısından büyük tehdit oluşturabiliyor. Peki HGB nedir? HGB kan değeri kaç olmalı? HGB düşüklüğü nasıl giderilir?

HGB nedir?

HG veya HGB olarak bilinen hemoglobin, vücudun tüm bölümlerine oksijen taşımakla yükümlü olan protein çeşitlerinden bir tanesi. Bu bileşen, birbirine bağlı 4 farklı protein molekülünden oluşuyor. Üstelik bebeklerde, hamilelerde ve yetişkinlerde farklı değerleri gösteriyor. İçerisinde yer alan demir bileşeni, vücudun işleyişinden sorumlu olurken diğer yandan da kana kırmızı rengini veriyor. Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin şeklinin korunmasında da yine bu HGB değerleri sorumlu oluyor.

Hemoglobin düşüklüğü nedir?

Hemoglobin değerlerinin düşük olması, tıp bilimine göre "düşük kırmızı kan sayısı" veya "anemi" olarak adlandırılıyor. Kısacası kırmızı kan hücrelerinin normalden daha düşük seviyelerde olması durumunda ilk akla getirilmesi gereken husus anemi. Peki, anemi neden kaynaklanıyor?Aneminin belli başlı nedenleri şu şekilde ele alınabilir;

· Böbrek yetmezliği,

· Kemik iliğine bağlı sorunlar,

· Beslenme yetersizlikleri,

· Kan kaybı (mide ülseri, kolon kanseri, ameliyat, travmatik yaralanma)

· Anormal hemoglobin yapısı

· Kanser hastalarında kullanılan birtakım ağıt ilaçlar

HGB düşüklüğü nasıl giderilir?

HGB düşüklüğünün tedavisi birbirinden farklı yöntemlerde incelenebiliyor. Kan testi, diyet ve ilaç takviyesi tedavi esnasında kullanılan yöntemlerden birkaçı. HGB değerleri, rutin bir kan testi esnasında kolayca anlaşılabiliyor. Kansızlığın asıl nedeni ise fiziki muayene, hastalık öyküsü ve diğer çeşitli kan testleri sayesinde ortaya konuyor. Hastalığın asıl tedavisinde ise ilaç takviyesi ve sağlıklı bir diyet programı önerilmekte. Eğer hemoglobin değerleri aşırı derecede düşükse doktor mutlaka demir veya vitamin destekli bir ila. Takviyesi reçete etmeli. Ayrıca tedavinin köklü çözüm sağlaması için HGB değerlerinin düşüklüğüne sebebiyet veren diğer hastalıkların da tedavi edilmesi gerekiyor.

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