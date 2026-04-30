Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi!
Luciano Sánchez için Brezilya'dan korkutan haber geldi. Tatil için bulunduğu Rio de Janeiro'nda köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olayın, Rio'nun Barra da Tijuca semtinde sabah saatlerinde meydana geldiği öğrenildi. Yürüyüş yaptığı sırada kontrolden çıkan iki köpeğin saldırısına uğrayan yıldız oyuncu, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
Vücudunun çeşitli bölgelerinde derin yaralar oluşan Sánchez, ilk müdahalenin ardından Hospital Copa Star'a sevk edildi. Doktorların yaptığı açıklamada, başarılı futbolcunun durumunun ciddiyetini koruduğu ve solunum desteği amacıyla entübe edildiği belirtildi.
Kulübü ve sevenleri, deneyimli futbolcudan gelecek iyi haberi bekliyor. Brezilya basınında olay geniş yankı uyandırırken, polis saldırıyla ilgili inceleme başlattı.