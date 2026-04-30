Camideki skandal Hatay’ı ayağa kaldırdı! Gözaltına alınan kadın ile erkek akıl hastanesine yatırıldı!

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir camide iki kişinin uygunsuz davranışlar sergilediği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Skandal görüntüleri cep telefonuyla bir vatandaş kaydetti. Elinde telefonla camiye gelen vatandaş, çiftin yerde yattığını ve uygunsuz davranışlar sergilendiği anları çekerken "Ne yapıyorsunuz burada?" diye sordu. Çiftten, "Oturuyorduk, dua ediyorduk abi" şeklinde cevap geldi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine Hatay Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada İskenderun ilçesindeki bir camide çekildiği belirtilen görüntülerin Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince detaylı şekilde incelendiği, video kaydındaki iki şahsın cami içerisinde uygunsuz davranışlarda bulunduğunun tespit edildiği ve kimlikleri belirlenen şahısların ayrıntılı olarak araştırıldığı aktarıldı.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİLER

İncelemelerde, söz konusu iki kişinin de zihinsel engelli olduğu ve yüksek dozda ilaç kullandıklarının belirlendiği kaydedildi. Şahısların, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği ve sorgularının ardından da tedavi altına alınmak üzere Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edilerek yatışlarının sağlandığı bildirildi.