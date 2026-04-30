SON DAKİKA
Camideki skandal Hatay’ı ayağa kaldırdı! Gözaltına alınan kadın ile erkek akıl hastanesine yatırıldı!

İskenderun’da bir camide iki kişinin ahlaksızca davranışlarına ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Hatay Valiliği açıklama yaptı. Gözaltına alınan şahısların yüksek dozda ilaç kullanan zihinsel engelli kişiler olduğu belirlenirken, kadın ile erkeğin akıl hastanesine yatırıldığı açıklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir camide iki kişinin uygunsuz davranışlar sergilediği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Skandal görüntüleri cep telefonuyla bir vatandaş kaydetti. Elinde telefonla camiye gelen vatandaş, çiftin yerde yattığını ve uygunsuz davranışlar sergilendiği anları çekerken "Ne yapıyorsunuz burada?" diye sordu. Çiftten, "Oturuyorduk, dua ediyorduk abi" şeklinde cevap geldi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine Hatay Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada İskenderun ilçesindeki bir camide çekildiği belirtilen görüntülerin Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince detaylı şekilde incelendiği, video kaydındaki iki şahsın cami içerisinde uygunsuz davranışlarda bulunduğunun tespit edildiği ve kimlikleri belirlenen şahısların ayrıntılı olarak araştırıldığı aktarıldı.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİLER

İncelemelerde, söz konusu iki kişinin de zihinsel engelli olduğu ve yüksek dozda ilaç kullandıklarının belirlendiği kaydedildi. Şahısların, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği ve sorgularının ardından da tedavi altına alınmak üzere Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edilerek yatışlarının sağlandığı bildirildi.

İslam düşmanı şeytanlar çok yırtındı ama Allah’ın dediği oldu! Bendigo Camisi törenle ibadete açıldı
İslam düşmanı şeytanlar çok yırtındı ama Allah’ın dediği oldu! Bendigo Camisi törenle ibadete açıldı

Dünya

İslam düşmanı şeytanlar çok yırtındı ama Allah’ın dediği oldu! Bendigo Camisi törenle ibadete açıldı

Bir asırlık sessizlik sona erdi! Fatma Sultan Camii yeniden ibadete açıldı
Bir asırlık sessizlik sona erdi! Fatma Sultan Camii yeniden ibadete açıldı

İSLAM

Bir asırlık sessizlik sona erdi! Fatma Sultan Camii yeniden ibadete açıldı

İran, cami yakan Mossad casusunu idam etti
İran, cami yakan Mossad casusunu idam etti

Dünya

İran, cami yakan Mossad casusunu idam etti

Papa’nın ziyareti ilgiyi artırdı Sultanahmet Camii ziyaretçilerle doldu taştı
Papa’nın ziyareti ilgiyi artırdı Sultanahmet Camii ziyaretçilerle doldu taştı

Eğitim

Papa’nın ziyareti ilgiyi artırdı Sultanahmet Camii ziyaretçilerle doldu taştı

Örnek davranış! Telefonunu camide şarj etti, helallik istedi
Örnek davranış! Telefonunu camide şarj etti, helallik istedi

Yaşam

Örnek davranış! Telefonunu camide şarj etti, helallik istedi

Yorumlar

Ddfgff

İlaç etkisini camide mi göstermiş

Zafer

Ne güzel Ahlaksizligi yap akıl hastanesine sevk ol cezadan almaktan kurtul bu ülkede ilkin yargieroki eğitecek sin
