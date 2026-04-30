Yollar kan gölüne dönmedi ama bir vatandaşın yüreği yandı! Gözyaşları sel oldu!
Sivas-Ankara kara yolu Karşıyaka kavşağında saat 18.00 sularında meydana gelen olayda, adeta bir can pazarı yaşandı.
Tuncay Gün idaresindeki 15 PC 045 plakalı otomobil, yolda ilerlediği sırada motor kısmından aniden alev alarak yanmaya başladı. Yangını son anda fark eden sürücü, kendisini dışarı atarak mutlak bir ölümden kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Tuncay Gün aracının alevler içinde kalmasını gözyaşları ile izledi.
Tuncay Gün'ü olay yerine gelen bir polis memuru teselli etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23