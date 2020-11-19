Hezimetin resmi

Tahsin Han

Ermenistan’ın Karabağ’daki hezimetini gösteren fotoğraflara bir yenisi eklendi... 27 Eylül’de başlayıp 10 Kasım’da sona eren çatışmalarda binlerce asker ve binlerce askeri araç gereç, roket, füze kaybeden Ermenistan’ın yaşadığı hezimeti gösteren bir fotoğraf dün uluslararası medya tarafından servis edildi. Azerbaycan askerlerinin günlerce süren çatışmalar sonrası 8 Kasım’da 28 yıllık işgalden kurtardığı tarihi Şuşa kentindeki temizlik sürerken ölen binlerce Ermeni askerine ait çelik miğferden adeta küçük bir dağ yapıldı. Bölgede temizlik çalışması yapan Azerbaycan askerlerinin topladıkları çelik başlıkların çekilen fotoğrafı Ermenistan’da da infiale neden oldu. Birçok kişi yaşanan hezimetin gerçek boyutuna vakıf olurken ateşkes imzalayan Başbakan Paşinyan’ın “Çok acı ama anlaşmayı imzalamaya mecbur kaldım” sözleriyle neyi anlatmak istediğini anladı.

Ermeni generalden itiraf: 10 bin askerimiz kaçtı

Bu arada Azerbaycan ordusu tarafından tarihi kayba uğrayarak 28 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmek zorunda kalan Ermenistan ordusuna ilişkin bir çarpıcı itiraf daha geldi. Karabağ’daki askeri operasyonlara katılan çok sayıda askerin mevzilerden kaçtığını doğrulayan Tümgeneral Levon Stepanyan, firarilerin sayısının ise aralarında çok sayıda subay da olmak üzere on binden fazla olduğunu belirtti.

10 binden fazla askerin kaçmasının ordu için büyük moral kaybı olduğunu belirten Stepanyan, “Böyle bir durumda ne yapmalıyız? Tabii ki kimse affedilemez. Öte yandan, bu kadar çok insanı kovuşturmak imkansız” dedi.

Genelkurmay ve hükümetin caydırıcı bir ceza bulması gerektiğini belirten Stepanyan, “Alternatif cezalandırma yolları bulunmalı. Hükümet bu davalara şimdi göz yumarsa, o zaman daha kötü olur. İlerde yeni bir çatışmada askerler yine cepheden kaçar ya da hiç cepheye gitmez” ifadelerini kullandı.